庆北山火烧毁面积达首尔1.5倍，是山林厅推算的两倍. April. 18, 2025 07:35. by 金兌泳 live@donga.com. 韩国政府对上个月发生的庆尚北道山火受灾面积进行中期统计的结果显示，受灾面积达9万公顷，接近当初山林厅推算值（4.5157万公顷）的两倍。这相当于首尔市总面积的1.5倍。据推算，损失额高达1.1306万亿韩元。 据庆尚北道17日透露，政府机关联合调查结果显示，席卷该道5个市郡的山火损失规模达9万公顷左右。庆尚北道、市郡、山林厅等参与了此次调查。这是相关负责人察看山火被扑灭现场后，地方自治团体在国家灾难管理信息系统登记的受害面积。 此前，山林厅在山火被扑灭后推算，庆北的山火影响区域共达4.5157万公顷。按地区来看，义城1.2821万公顷、安东9896公顷、青松9320公顷、英阳5070公顷、盈德8050公顷。山火影响区域是指在火灾现场展开的火线即火势内的面积。受灾面积是指火势全部被扑灭后，经过现场调查，实际被烧毁的总面积。一般来说，山火影响面积大于受害面积。 但是，此次山火的实际受灾面积比山林厅推算的山火影响区域更大。山林厅方面解释说：“山火影响区域是以‘火带’为基准推算的。利用无人机和直升机等测定火带并计算，但此次山火由于强风，无人机和直升机的运用并不容易，火势随着强风迅速移动，很难实时观测。最终受灾面积要经过中央灾难安全对策本部的实际调查才能确定。现在还不是确定面积。” 部分人提出山林厅试图缩小山火规模的疑惑。对此，山林厅解释说：“灭火后会公开受灾面积，因此完全没有理由故意减少山火影响区域。”山林厅计划18日在政府大田办公大楼宣布庆尚北道、庆尚南道山火受害调查结果的暂定值。据庆尚北道透露，据初步统计，私有设施和公共设施损失额为1.1306万亿韩元。当局将原定于15日结束的受害调查延长到了17日。

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