抛弃“稳定管理”责任，自己变成“不安之眼”的韩德洙. April. 18, 2025 07:34. . 以宪法法院赞成对代行总统职权的韩德洙的“宪法法官候选人提名暂停生效”申请为契机，围绕韩德洙是否参加大选（总统选举）的“迷雾举动”争议进一步扩大。韩德洙没有直接对宪法法院的决定表明立场，对自己的去留也保持沉默，国民力量党内部也有人指出“他在国民之间制造了混乱”。 事实上，从韩德洙韩一段时间以来的面貌里，很难找到在距离大选还剩不到50天的政府交替时期，公正管理选举、维持国政稳定的代行总统权限者的责任感。韩德洙在弹劾被驳回后复出时表示“现在没有左与右”“将遵从宪法和法律”，然后就采取了把前总统尹锡悦的亲信提名为属于总统名额的宪法法官的昏招。眼看着“国民力量党大选借调论”正在扩散，他却没有表明明确立场，继续着访问岭南、湖南等大范围活动。就连宪法法院作出了决定，他也没有作出任何表态。 韩德洙自找的不信任必然会对关税协商的可信度产生影响。即将于下周举行的与美国政府的关税谈判，是不仅涉及经济、贸易结构，同时也动摇国家安保框架的重大问题。如果没有超越政派和理念的国民信任，是很难解决的课题。既然谈判已经确保了90天的缓期期限，那么就应由韩德洙代行体制迈出第一步，剩下40多天则由下届政府接棒解决。在韩德洙“参选说”接连不断的情况下，能把握最终谈判方向的初期谈判难免被疑政治意图、国论分裂。有必要铭记，在世人的眼中，如果无视过渡期政府的界限，贪心过大急于求成，有可能破坏谈判。 昨天进行的一项民意调查结果显示，66%的人认为韩德洙参加大选“不可取”，远超24%的人认为“可取”。特别是，77%的中立阶层表示“不可取”。这反映了认为韩德洙没有履行稳定管理国政职责的舆论。再如此模糊处事，有可能使原本混乱的政局更加混乱。不要自己沦为“不信任之眼”，作为公正的选举管理者、国政的稳定运营者、关税谈判的指挥者，恪尽本职，才是代行总统权限的责任和道理。

한국어