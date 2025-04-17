“捷尼赛思的未来”电动化越野车和超跑在纽约首次亮相. April. 17, 2025 07:30. by 金在亨 monami@donga.com. 现代汽车旗下高端豪华品牌捷尼赛思（Genesis）在“2025纽约国际车展”开幕三天前，展示了提示品牌未来愿景的两款象征性车型。 捷尼赛思15日（当地时间）在美国纽约曼哈顿的“捷尼赛思之家纽约”首次公开了电动化越野运动型多功能车（SUV）“X Gran Equator Concept”和将从2026年开始投入耐力赛的“GMR-001 超跑（Hypercar）”的实际设计车型。这两款车型分别象征着进军未来Mobility和赛车运动的品牌的新挑战。 X Gran Equator Concept是为追求冒险的顾客层准备的车辆。在普通道路和险地（On•Off Road）都可以稳定行驶。现代汽车集团全球设计本部首席设计官（CDO）兼首席创意官（CCO）卢克•东克沃尔克社长表示：“越野性能和捷尼赛思追求的奢华相协调，在实际越野行驶时，可以实现面对美丽自然的旅程。” 当天同时公开的GMR-001 超跑是捷尼赛思进军耐力赛的信号弹。通过参加测试车辆性能极限的长距离耐力赛的该赛车，捷尼赛思计划加强尖端技术和豪华品牌的地位。 该高性能赛车将依次参加2026年的“世界汽车耐力锦标赛（WEC）”、第二年的“WeatherTech SportsCar锦标赛（WTSCC）”。捷尼赛思计划在这些大赛上投入适用品牌固有的两排设计的安全赛车服。去年年末，捷尼赛思在阿联酋（UAE）迪拜成立了赛车队“捷尼赛思岩浆赛车”，并公布了进军耐力赛的计划。捷尼赛思岩浆赛车总监西里尔•阿维特布尔表示：“今天公开的车型和赛车服对于车队来说是重要的里程碑”，“为即将面世的赛车做准备，将积累品牌的新传统。” 这两款车型将从18日开始在纽约“雅各布•贾维茨会议中心”举行的国际车展上与捷尼赛思的主要车型一起向大众公开。

한국어