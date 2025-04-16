30多岁女乘客在准备从济州岛起飞的飞机上打开逃生门……“因为郁闷”. April. 16, 2025 07:30. by 济州=宋恩范记者 seb1119@donga.com. 在准备起飞的飞机上，一名乘客试图逃生，门被打开，紧急逃生滑梯被打开。警方以违反《航空保安法》的嫌疑逮捕了患有幽闭恐惧症的30多岁女性乘客。 据韩国机场公社济州机场和济州机场警察队15日透露，当天上午8时5分许，原定从济州飞往金浦的首尔航空RS902航班（乘客202人、乘务员7人）启动了紧急逃生滑梯。飞机沿着柔道行驶在跑道上时，一名30多岁的女乘客突然冲向紧急逃生门，打开了门。随着紧急滑梯的展开，飞机立即停在了原地。 经确认，该女性在开门前还与试图制止自己的乘务员发生了肢体冲突。目击当时情况的乘客说：“年轻女子突然解开安全带，向紧急门跑去”，“之后砰的一声还冒出了烟，所有人都陷入了混乱。”被乘务员和乘客制服的女性作为现行犯被逮捕，移交给了机场警察队。 因此次事故，乘客们在机内停留了2个多小时。飞机被牵引车拖到济州机场西侧停机坪接受了安全检查。飞机在当天下午2时28分左右起飞，比原定时间晚了6小时28分。 被捕的女性在接受警方调查时陈述说：“因为患有幽闭恐惧症，所以怀着郁闷的心情打开了门。”据警方透露，实际上因幽闭恐惧症正在医院接受治疗的事实也被确认。警方计划，对怀疑患有精神疾病的该女性，在得到监护人的同意后将其送入医院。。 另外，2023年5月，从济州出发在大邱机场着陆的韩亚航空客机上，也曾发生过一名乘客打开紧急逃生门的事件。该乘客在二审中以违反《航空保安法》等嫌疑被移交审判，被判处有期徒刑3年，缓期5年执行。

한국어