美国：“先谈会有利”……要防止因急于求成而遭受“一站式购物”. April. 16, 2025 07:30. . 主导美国特朗普政府贸易谈判的财政部长斯科特·贝森特表示，下周将与韩国开始谈判。他还说：“首先行动的国家会有好处。”韩国政府也有意积极应对。但也有不少人担心，如果完全被想尽快取得成果的美方节奏带着走，韩国将会做出超出必要的让步。 贝森特14日公布与韩国的谈判日程，并表示：“通常最先达成协议的人才能达成最好的协议。将视各国带来什么再开始谈判。”同一天，代行总统职权的韩德洙也表示：“将组成以产业通商资源部长为中心的谈判团，推进尽快访美，正式着手谈判。” 最近，特朗普总统正在催促与韩国、日本、英国、澳大利亚等盟国进行谈判。美国认为，需要美国“安全保护伞”的同盟国，会比只考虑经济得失的其他国家更容易得到更多的让步。更何况，美国采取的是“高姿态”，是先拿到各国提出的谈判方案看看后再做决定。 就算在同盟国中，韩国也处于弱势地位。去年韩国出口的五分之一来自美国，经济增长的95%依靠出口。虽然推迟了90天，但韩国的25%相互关税率是同盟国中最高的。韩国也不能像中国、欧盟那样征收报复关税，或者与其他国家共同应对来拖延时间。 尽管如此，韩国拿出全部筹码、一心期待美国“善待”，也不是明智的谈判战略。如果将驻韩美军驻扎费用等安保悬案和贸易、经济问题包含在一揽子计划中，稍有不慎就会为美国所希望的“一站式购物”铺路。韩国参与阿拉斯加液化天然气项目，相比投资额成功可能性较低，因此不能在没有进行精密研究的情况下草率接受。 随着美国物价、国债利率暴涨、股市不安等加剧，特朗普推迟了智能手机、电脑、半导体的关税征收时间。他甚至透露出调整汽车零部件关税的可能性等，谈判环境正在不断变化。韩国首先要调整呼吸。应该从造船合作、扩大购买美国产能源等美国迫切希望、韩国也需要的东西入手慢慢解决。

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