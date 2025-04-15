法官问道“职业是前总统？”尹锡悦轻轻行注目礼. April. 15, 2025 07:45. by 孙俊英记者 hand@donga.com. “职业是前总统吗？” 14日上午10时，首尔市瑞草区法院综合大楼417号大法庭。首尔中央地方法院刑事合议25部审判长池贵渊（部长法官）向涉嫌带头发动内乱的尹锡悦前总统这样问道。尹锡悦没有直接回答，只是轻轻低下了头。 和宪法法院弹劾案审判时一样，尹锡悦穿着深蓝色正装夹克，系着酒红色领带，从被告人的出入口进入了法庭。头发分得整整齐齐的，没有一丝笑容，表情很淡定。 尹锡悦前往被告人、辩护席，与尹甲根律师等一起坐在第二排。朴槿惠前总统在干预国政案审判时曾坐在最前排。坐在最前排的尹锡悦的导师金弘一律师等律师团共有12人出席。检方以首尔中央地方检察厅公共调查一部部长李灿圭为首，调查检察官等12人坐满了座位。 尹锡悦在法庭立正后，从座位上站起来，低头行礼60度左右。法庭问：“被告人出席了吗?”他点了点头。 “家住哪里？”“瑞草洞Acrovista XXX号。” “登记基准地是城北区普门洞吗？”“是的。” 对于“是否希望国民参与审判”的提问，尹锡悦没有说话，只是点头表示同意。公审正式开始后，尹锡悦数次拿着麦克风进行了自我辩护。在上午的审理中，他打开亲自准备的文件，历时40分钟主张宣布紧急戒严的正当性。对于检察机关的公诉事实，他摇头强烈反驳道：“完全不知道如何成为内乱罪。调查书就像是马赛克一样贴起来的。” 在想强调发言的时候，他竖起双手上下摇晃，还用手指着检察机关称：“一会儿往前，一会儿往后，妨碍查明真相。”发言结束后，他似乎口渴，猛灌瓶装水后，还数次漱口。

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