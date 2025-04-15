NCT WISH：“激动的初恋感情，清凉地唱歌”. April. 15, 2025 07:44. by 史智媛记者 4g1@donga.com. “《poppop》是一首让人记忆深刻的歌曲。因为是描写心动爱情故事的歌曲，所以歌词也很美。” 10日，记者在首尔龙山区某摄影棚见到了SM娱乐6人男子组合NCT WISH（成员是温、陆、勇志、栽禧、辽、咲哉）。他们这样解释了11月14日下午6时公开音源的第二张迷你专辑《poppop》。同名主打歌《poppop》是融合清凉感性的舞蹈pop。将“初恋”的新颖感演绎得淋漓尽致。 NCT WISH是去年2月出道的日本本土化跨国男子组合。6成员中有4名是日本人（陆、勇志、辽、咲哉），2名是韩国人。“NCT U”、“NCT 127”等在SM先出道的多个“NCT”子组合中也是“老幺”。 NCT WISH维持NCT特有的“NEO（新）”色彩，将“清凉”作为组合主力主题。队长是温说：“因为是在活动1周年之际发行的第二张迷你专辑，所以真的很激动”，“成员们经常说‘以去年一年学到的东西为基础，今年应该能做得更好’。” 2002~2007年出生的成员们为了唱出初恋的感情，纷纷表示：“脑海中想起粉丝俱乐部‘NCTzen’。”栽禧说：“演出时，从‘Czennie（NCTzen的爱称）’们望着我们的眼神中感受到了粉丝们的喜爱。每当看到‘谢谢为我们唱歌’等感人的标语时，总是觉得‘要努力了’。” 专辑中收录了以没能及时传达给喜欢的人而融化掉的巧克力为素材的《Melt Inside My Pocket》、折叠1000只千纸鹤来表达心意的告白颂《1000》等6首多姿多彩的表现初恋的歌曲。 日本成员来往于韩国和日本进行活动，韩语实力也大幅提高。辽说：“出道后和成员们经常聊天，韩语实力确实有所提高。” NCT WISH包括出道单曲《WISH》在内的3张专辑累计销量超过了200万张。截至13日，此次专辑《poppop》的预售量为121万张，刷新了自身最高纪录。栽禧笑着说：“去年的目标是‘东京巨蛋公演’，但今年还想举办‘世界体育场巡演’。” “如果我们加油，（世界巡演的梦想）应该会实现吧。我们会努力的！”（咲哉）

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