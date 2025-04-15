“和平戒严”“翻墙是作秀”……从第一次公审起就一贯歪论的尹锡悦. April. 15, 2025 07:43. . 因涉嫌带头发动内乱而被起诉的前总统尹锡悦在第一次公审中全面否认嫌疑，称其为“向国民传达信息的和平戒严”。宪法法院在弹劾案审判裁决书中已经定论“不可能存在‘警告性戒严’或‘呼吁型戒严’”，但他在刑事审判中还是重复了同样的辩解。尹锡悦表示：“这是几个小时内、非暴力地立即接受国会要求并予以解除的事件。构成内乱本身就不符合法理。” 对于从去年3月开始谋划戒严的起诉内容，尹锡悦反驳称，“这是像喜剧一样的故事”。他说，向国会投入兵力是为了“维持秩序”，向中央选举管理委员会派遣军队是为了“审查”系统。恰恰相反，宪法法院的判断则是，尹锡悦指示出动至国会的军队“拉出议员”，动员警察封锁国会，阻止国会行使权限，威胁选管委的功能。 另外，尹锡悦把国会议长等人翻墙进入国会一事称为“作秀”，并表示，“我想反问，人类历史上是否存在几个小时的内乱”。其宗旨是，国会和选管委等宪法机关的职能没有瘫痪，戒严也根据国会的要求被解除，因此不属于内乱罪。但大法院的判例是，如果有暴动行为，内乱罪就成立，“与是否达成目的无关”。 虽然弹劾案审判中并没有涉及内乱罪本身，但因为是对宣布戒严和实施过程中发生的行为进行司法判断，所以与刑事审判内容有不少重叠的部分。与大法院一起作为最高司法机关，宪法法院的判断理应受到尊重。然而，尹锡悦却在刑事法庭重复在弹劾案辩论中提出的辩解，这无异于无视宪法法院的裁决，是对司法系统的否定。 尹锡悦还就检察机关的公诉状表示，“调查初期害怕的人在调查机关的诱导下陈述的部分在没有得到验证的情况下得到了反映。”但是，除了前特战司令官郭种根，包括首都防卫司令部第一警备团长赵成贤在内，现场军警干部们纷纷作证说，他们接到了“把议员拉出来”“切断国会”的指示。尹锡悦想要只手遮天到什么时候，真是令人郁闷。

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