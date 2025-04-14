特朗普在白宫摘下奥巴马肖像画，挂上自己“险遭暗杀”画. April. 14, 2025 07:43. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 美国总统特朗普摘下挂在白宫大厅的前总统奥巴马的肖像画，挂上了描绘自己去年7月在宾夕法尼亚州巴特勒游说时遭到枪击后高喊“战斗”情景的画。美联社等媒体评价说：“美国总统的肖像画大部分在卸任后都会挂在白宫。在没有事先预告的情况下，清理前任总统的肖像画，并在那里展示现任总统的画实属罕见。” 美国白宫当地时间11日通过社交媒体“X”表示，“白宫将展示新的艺术作品”，并公开了特朗普画代替奥巴马肖像挂在玄关大厅的视频。就奥巴马的肖像画突然消失一事引发的争议，白宫新闻局局长史蒂芬•成（音）通过“X”表示：“奥巴马的肖像画只是被移到了几英尺远的地方。”他还写道：安静点，傻瓜。”美联社也报道说，奥巴马的肖像画仍在大厅里。 传统上，美国总统们把前任总统的肖像挂在白宫大门大厅，而前总统的肖像则搬到别的地方挂着。另外，现任总统邀请肖像画的主人公前总统到白宫参加肖像画公开活动也是惯例。 因此，小布什和奥巴马曾分别邀请比尔•克林顿和老布什访问白宫，并公开了肖像画。但与前任奥巴马关系不好的特朗普在执政第一期并没有举行相关活动。他还把老布什和克林顿的肖像画摘下来送进了库房。此次被移走的奥巴马的肖像画是拜登时期展示过的。当时拜登还邀请奥巴马夫妇，在2022年举行了肖像画公开活动。 也有人预测，特朗普将以展示“巴特勒枪击场景画”为契机，更加积极地在白宫设置包含自己象征性形象的画作或雕塑。特朗普已经在白宫办公室前把因涉嫌不服2020年大选失败而被起诉、出席检察机关时的存档照加上金色相框挂在墙上。

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