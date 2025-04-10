让金软景“最后一舞”更加闪耀的正官庄的斗志和“败者风范”. April. 10, 2025 07:33. by 姜泓求 windup@donga.com. 作为最好也是最后的对手，表现称得上完美无缺。 8日，“排球女皇”金软景（37岁•兴国生命）在常规赛、冠军争夺战中取得综合冠军，结束了20年的职业生涯，而冠军争夺战对手正官庄队的斗志也给球迷留下了深深的余韵。正官庄在主力选手接连受伤的情况下，直到最终战第5场比赛的最后第5局为止，展开了血战，起到了符合金软景“最后一舞”的“名牌配角”作用。 常规赛排名第3位的正官庄队从与排名第2位的现代建设队的季后赛开始到冠军赛为止，在15天内以两天为间隔共展开了8场比赛。外籍攻击手梅加（膝盖）、武基里奇（脚踝）、二传手廉惠善（膝盖）、自由人诺兰（腰）等大部分主力队员受伤后仍参加了比赛。几名球员一边打镇痛剂一边坚守在球场上。 比赛内容也非常激烈。在仁川客场比赛中输掉了第1、2场比赛，似乎离冠军奖杯越来越远的正官庄队在主场比赛中横扫了第3、4场比赛，将胜负悬念拖到了最后第5场比赛。这让人想起了两个赛季前面对兴国生命队，在女子组冠军赛上首次成功实现“逆袭”的韩国道路公社队。 兴国生命队和正官庄队在冠军赛第1~5场比赛中，在4场比赛中展开了拉锯战。6日进行的第4场比赛（正官庄3比2获胜），整场比赛耗时2小时35分钟，这是女子组冠军赛历史上比赛耗时第二长的比赛。在8日进行的第5场比赛（兴国生命队3比2获胜）中，5局比分差距均在2分以内，比赛非常激烈。兴国生命队主教练马切洛和正官庄队主教练高熙珍之间的斗智斗勇也增加了球迷们的看点。 虽然最终以兴国生命队的胜利结束了比赛，但是正官庄队的选手们虽然流着眼泪，也没有忘记对即将退役的金软景的祝贺。正官庄选手团在亚军颁奖仪式上表示“能够一起在球场上打球感到很荣幸。正官庄将为金软景选手的未来加油”的横幅。高教练也和金软景拥抱表示祝贺。金软景发表感想说：“我脑海中产生了这样的想法，为什么一支球队获胜，另一支球队就一定要失败”，“正官庄也表现出了非常好的竞技能力。在冠军赛上能给很多人展示优秀的排球，感觉很好。”继精彩的比赛之后，体育精神让本次冠军赛更加闪耀。

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