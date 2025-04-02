特朗普：“正与金正恩沟通”……暗示朝美接触的可能性. April. 02, 2025 08:00. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 上月31日（当地时间），美国总统唐纳德•特朗普表示：“（与朝鲜国务委员会委员长金正恩）有沟通。这非常重要。”对于何时与金委员长进行沟通、是否与自己直接沟通等，没有进行说明。但是，这暗示了朝鲜（北韩）与美国之间的接触可能已在进行，其意义备受关注。 ●“朝鲜是‘巨大的核能力拥有国’” 特朗普总统当天在白宫会见记者时，在被问到“是否计划在近期内（any time in the near future）与金正恩取得联系”时，回答说，“会这样做。”他强调说：“我和金正恩的关系非常好”，“虽然大家不喜欢听到这样的话，但这是非常重要的事情。”他还表示，“在某个时刻，我会（和朝鲜）做点什么。” 此前，特朗普在1月接受美国福克斯新闻台的采访时，在被问到“是否还会与金正恩再次联系”时，曾表示“会那样做”，直接表明了朝美首脑外交的可能性。当天他也再次表明了与金委员长进行对话的意志，甚至提到了近期内接触的可能性。 当天，特朗普还提到了自己和金正恩在执政一期时的关系。他回忆说，“刚开始真的很粗暴和险恶”，“无论是‘小火箭人’（特朗普总统当时指金正恩委员长的说法），还是所有的一切都是非常险恶的情况。”他接着说，“有一天，朝鲜方面联系我说想见面，之后我们见面了”，“然后我们建立了很好的关系。”他还提到了2019年越过南北军事分界线的情况，并表示：“在军事分界线踱步并越过了界线。特勤局（Secret Service）其实并不喜欢。” 特朗普当天称朝鲜为“巨大的核能力拥有国（big nuclear nation）。”特朗普二期政府虽然一再公开表明“朝鲜完全无核化”的方针，但特朗普总统再次表明了事实上认为朝鲜是有核国家的认识。他就任后多次将朝鲜称为“核能力拥有国（nuclear power）”。 ●“金正恩是非常聪明的男人” 特朗普总统今年年初就职典礼当天也在办公室接受记者提问时表示：“他（金正恩委员长）有核能力。他也会欢迎我的归来”，“我们之间相处得很好。” 他在会见海外权威人士时也提到与金委员长的关系很好。他还称朝鲜为核能力拥有国。他在上月13日接见北约秘书长马克•吕特时曾表示，“我和金正恩的关系很好，要看会发生什么事情。朝鲜确实是拥有核能力的国家。”另外，对于是否会重新构筑与金正恩委员长的关系的提问，他回答称“是的（I would）”。 今年2月与日本首相石破茂举行美日首脑会谈后，特朗普表示，“我们将与朝鲜和金正恩建立关系”，正式宣布重启朝美对话。 特朗普当天对金正恩的评价是“非常聪明的男人（smart guy）”。此前的今年1月，他在提及金正恩委员长时表示，“他不是宗教狂热分子（religious zealot）”，此次也称赞金委员长是“语言相通的谈判伙伴”。特朗普总统和金正恩委员长在2018年和第二年在新加坡和越南河内举行首脑会谈时，交换了27封被称为“情书”的亲笔信。

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