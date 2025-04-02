宪法法院4日上午11时对尹锡悦弹劾案作出宣判. April. 02, 2025 07:59. by 金自炫记者、金俊日记者、权五赫记者 zion37@donga.com、kji@donga.com、hyuk@donga.com. 宪法法院4日公布尹锡悦总统弹劾案的结论。这是自去年12月14日国会表决弹劾尹锡悦后时隔111天，也是今年2月25日最后一场第11次辩论后时隔38天，结束弹劾案审理。在历次总统弹劾案审判中，此案审理时间最长，宣判情况将通过电视现场直播。 宪法法院1日通过公告表示：“尹锡悦总统弹劾案将于4月4日上午11点在大审判庭进行宣判。”据悉，法官们当天上午进行不到30分钟的简短评议后作出了上述决定。宪法法院分别以电子传送方式向国会弹劾团和尹锡悦方面通知宣判日期后，通过电话通知了记者团。 有分析认为，宪法法院在辩论结束后经过38天的深思熟虑后确定宣判日期，实际上已经就是否罢免尹锡悦得出了结论。熟悉宪法法院情况的一名人士表示：“通常在宣判日之前决定赞成还是驳回等大框架的结论。但到宣判当天为止，法官们有撤回少数意见、改变意见的余地。”法官们的具体意见，要到宣判当天才能知道。据悉，法官们将于2日继续进行评议。 宪法法院首先判断的是尹锡悦在宣布、维持、解除12月3日紧急戒严的过程中是否违反了宪法和戒严法等。如果违宪、违法行为严重到不能再允许总统履行职务，而且达到背叛国民信任的水平，法院将赞成弹劾。如果情况相反或认为违宪、违法行为不严重，就会驳回弹劾。如果认为国会的弹劾诉讼不具备合法条件，还可以退回案件。 考虑到这是国民关心的问题，宪法法院决定允许电视台直播和普通人旁听。宪法法院允许电视直播宣判是自1988年宪法法院成立以来第6次。到目前为止，允许现场直播的宣判只有前总统卢武铉和朴槿惠的弹劾案、新行政首都特别法违宪案、BBK特检法权限争议案和统合进步党政党解散案。 朝野政党立即就宪法法院1日宣布计划于4日宣判尹总统弹劾案一事表示欢迎。国民力量党紧急对策委员长权宁世当天会见记者时表示：：“宪法法院现在确定日期，宪法上的不稳定状态得以消除，真是万幸。无论得出什么样的结论，在野党都必须服从。”共同民主党院内代表朴赞大当天上午在首尔市钟路区国务总理公馆前举行的记者会上表示：“宪法法院根据国民的命令在4日宣判，真是万幸。现在能够平定和结束内乱局面的最高判决，就是罢免无可置疑的内乱首脑尹锡悦。” 政界和法律界元老们异口同声地表示：“不管宪法法院的决定如何，所有人都应该服从。”大韩民国宪政会长郑大哲当天在与《东亚日报》的通话中表示：“无论是赞成、驳回还是退回，作为宪法法院结果的当事者，总统应该向国民表现出服从裁决、回到平常的领导人形象。”

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