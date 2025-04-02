败者风范. April. 02, 2025 07:58. . 他是经常获胜的世界最佳国手曹薰铉（李秉宪饰）。他亲自把虎崽养大了。他将年纪轻轻就表现出奇才的李昌镐（金康勋、刘亚仁饰）收为徒弟。问题是拥有非常出色的奇才，徒弟的成长瞬间实现，因此培养徒弟的老师受到了挑战。电影《胜负》就是通过曹薰铉和李昌镐戏剧性的师徒对决，描绘了真正的胜负世界是什么的作品。 事实上，电影在很大程度上依赖于真实故事本身所具有的力量。李昌镐虽然向曹薰铉学习，但最终还是找到了自己的风格并战胜了老师，他的登场对当时的围棋界造成了巨大的冲击。从1990年展开的最高位战开始，李昌镐逐一夺走了老师的头衔，曹薰铉的时代似乎要结束了。但是切齿腐心、反复进行研究的曹薰铉在1991年与李昌镐的对弈中展开了精彩的比赛，表现出了获胜的姿态。 虽然这部电影是关于围棋的电影，但因为是师徒关系，所以集中于与众不同的胜负。赢的弟子无法尽情地快乐，输的师父在挫折中也会为这样的弟子感到惋惜。但是曹薰铉承认自己也是“无论何时都能输的人”，表现出了连弟子都可以学习的“败者风范”。他说“就像昌镐一样，现在我要挑战昌镐”，既是老师又是失败者。 曹薰铉经常说：“弟子只有战胜老师才是真正的报答。”曹薰铉表示，“我知道胜者总有一天也会成为失败者。”重要的是成为失败者时展现的品格和风范。不服输的韩国现政治有必要学习一番。大众文化评论家。 “托你的福，我也学到了很多。”—出自金炯柱的《胜负》

한국어