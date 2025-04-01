在美国投资的韩国企业，创造了相当于旧金山人口的工作岗位. April. 01, 2025 07:50. by 韩在熙记者、克拉斯维尔=朴钟民记者 hee@donga.com、blick@donga.com. 随着特朗普第二届政府征收对等关税等美国贸易保护主义的抬头，韩国经济面临巨大考验。但据调查，韩国企业在过去数年间，为了迎合美国的这种政策基调，增加在美生产设施等，大幅扩大了对美投资。有评价认为，在美中贸易矛盾和回流等贸易环境发生变化的情况下，韩国企业通过这样的努力，开启了韩美经济合作的新篇章。 据有关当局和产业研究院1日统计，以2023年为准，进军美国的韩国企业在当地直接或间接创造的工作岗位（包括产品配送、销售等衍生工作岗位）达82万多个。在美国，比旧金山总人口（2023年为80.9万人）还要多的人得益于韩国企业得到了工作。 此外，从美国的立场来看，韩国也进入了世界最大投资国的行列。据英国《金融时报》分析联合国贸发会议资料的结果，韩国在2023年对美投资215亿美元（约31万亿韩元）。韩国在2010年还排在前10位，现在已超过日本和台湾跃居首位。这还只是统计直接向投资国进行设备投资、设立法人的“绿地”投资的结果。在韩国进出口银行统计的海外直接投资统计中，韩国企业的第一位投资对象国从2011年开始到去年为止，连续14年是美国。目前在美国活动的韩国企业达2432家（韩国贸易协会2024年分析）。 经济界有评价认为，与特朗普政府再次执政无关，韩美经济关系现在更上了一层楼。如果说之前韩国生产的中低价商品是通过韩美自由贸易协定或近岸外包（向墨西哥等邻近国家转移生产设施）出口到美国，那么现在韩国企业正在发展成为在美国与当地企业合作开拓新市场、对美国当地经济做出贡献的“韩+美（KORUS）经济2.0”。 美国韩国商工会议所副会长尹成龙表示：“美国人口超过3亿，收入水平也很高，成了韩国企业无法放弃的‘第二个内需市场’。美国也应该为韩国企业家提供长期签证和制度改善对策，与不断发展的韩美经济关系保持同步。”

한국어