李旻宇战胜世界排名第一的舍夫勒，取得PGA个人首胜. April. 01, 2025 07:50. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 澳大利亚侨胞李旻宇（27岁）取得了自己在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛上的第一个冠军。李旻宇是在美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛上共获得10个冠军的大满贯得主李旻智（29岁）的弟弟。 31日，李旻宇在美国得克萨斯州休斯敦纪念公园高尔夫球场（70杆）结束的PGA巡回赛得州儿童医院休斯敦公开赛最后一轮第4轮比赛上，抓下4支小鸟球，吞下1个柏忌，打出了低于标准杆3杆共67杆的成绩。最终他以低于标准杆20杆共260杆的成绩领先世界排名第一的斯科蒂•舍夫勒和加里•伍德兰德（以上均为美国）一杆，获得了171万美元（约25.15亿韩元）的冠军奖金。 去年正式进军PGA巡回赛的李旻宇在自己的第56场比赛中终于品尝到了首次夺冠的喜悦。此前，李旻宇在DP世界巡回赛（前欧洲巡回赛）上获得3胜、亚洲巡回赛1胜，但在PGA巡回赛上仅获得2次亚军。以72洞为准，创下大赛最少杆数记录的李旻宇表示，“虽然精神上是非常艰难的一天，但能够获得冠军感到非常高兴。” 姐姐李旻智当天在自己的社交媒体上留言称“把冠军奖杯带回家”，为弟弟加油助威。李旻宇在当天的记者会上表示：“有位打高尔夫真的很厉害的姐姐是一件很酷的事情。姐姐像机器人一样直打能力卓越。相信姐姐也会马上夺冠的。” 另外，罗里•麦克罗伊（36岁•北爱尔兰）以并列第5位（低于标准杆15杆共265杆）的成绩结束本次比赛，成为PGA巡回赛历史上第二位总奖金突破1亿美元大关的选手。加上当天的33.7843万美元奖金，麦克罗伊的总奖金达到了1.0004.6906亿美元（约1473亿韩元）。在麦克罗伊之前成为“1亿美元男人”的选手是总奖金达到1.2099.9166亿美元（约1781亿韩元）的“高尔夫皇帝”泰格•伍兹（50岁•美国）。

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