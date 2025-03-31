大白天在江南公寓杀害妻子的60多岁丈夫被捕. March. 31, 2025 07:56. by 史智媛记者 wish@donga.com. 大白天在首尔江南区某公寓杀害60多岁妻子的丈夫被警方逮捕。 30日，水西警察署表示，以涉嫌杀人罪逮捕了前一天（29日）下午2时左右，在首尔江南区水西洞自家住宅内，持刀杀害妻子的一名60多岁男子。受害者被刺多刀，处于心脏停止状态，在急救人员进行心肺复苏术（CPR）后被送往医院，但最终死亡。警方相关人士表示：“在掌握准确事件经过的同时，将对加害者申请拘捕令。” 最近配偶杀人事件接连不断。4日，在首尔衿川区秃山洞某住宅内，一名70多岁的男子杀害分居的妻子，被警方紧急逮捕。上月20日，在京畿水原市家中殴打40多岁妻子致其死亡后，在车后备箱藏尸2个月的40多岁男子被捕。1月25日，在首尔冠岳区新林洞，一名杀害妻子后试图自残的60多岁男子被抓获。据警察厅透露，2023年发生的杀人事件中，55起（19.0%）的加害者是配偶。其次是子女（49件•16.9%）、父母（43件•14.8%）、恋人（29件•10.0%）等，主要是亲属或亲近关系加害者。 东国大学警察行政学系教授李允浩（音）解释说：“大部分的人身犯罪都是在物理距离较近、感情距离较远的时候发生的”，“这是配偶等杀人较多的原因。”

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