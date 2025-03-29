史上最严重山火，149个小时后“扑灭主要火情”. March. 29, 2025 07:14. by 义城=明民俊记者、李基旭记者 mmj86@donga.com、71wook@donga.com. 25日从庆尚北道义城开始扩散到5个市郡的历代最严重的山火，在起火149个多小时后被扑灭。 山林厅中央山火防止对策本部28日下午5点表示，从盈德和英阳开始，庆北5个市郡的山火主火灭火工作已经结束。火灾发生一周后，火势才被扑灭。前一天下午晚些时候，一场短暂的雨淋湿了风前灯火的森林，使不知停歇不断扩散的山火停了下来。 据山林当局透露，从前一天下午开始，庆北山火受灾地区的义城、安东、青松、英阳、盈德等5个市郡下了1-3毫米的小雨。由于降雨量少，看似对扑灭山火没有太大帮助，实际上成了灭火工作的坚实后盾。短暂的降雨大大降低了火花飞溅的“非氧化”危险。对灭火工作的核心装备直升机的运用也起到了很大的帮助。虽然是少量的雨，但消除了妨碍灭火直升机精密喷射的烟雾。受降雨影响，气温比前一天下降10℃以上和风速下降也起到了主要作用。山林当局乘势彻夜提高工作效率，以前一天下午6点为基准只有63.2%的5个市郡的平均灭火率当天上午7点上升到了85%。 面临转换局面的山林当局没有错过机会。当天上午日出的同时投入了88架直升机、695台灭火装备、5587台灭火人力等启动装备。通过这些措施，中午的灭火率达到了94%，下午接连成功扑灭了盈德、英阳山火主要火情。 庆南山清山火不易扑灭。以当天中午12时为准，灭火率为93%，虽然比前一天下午7时（81%）有所上升，但进入下午后，随着强风袭来，各地因火灾再次发生火灾。智异山国立公园区域的受灾面积比前一天的40公顷翻了一番，达到80公顷。山林当局在距离天王峰4.5公里的地点构筑了防火线，正在全力守护天王峰。 对于历代最严重的山火事态，美国也表示了哀悼。美国国务院发言人塔米·布鲁斯当地时间27日在声明中表示：“对韩国东南部地区持续的山火造成的悲剧性人员伤亡和广泛损失表示衷心的哀悼。美国在这个困难时期与同盟国站在一起。驻韩美军也做好了灭火和对受灾地区的支援的准备。”

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