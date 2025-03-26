福宝时隔4个月以健康的面貌重新登场. March. 26, 2025 07:49. by 洪禎秀 hong@donga.com. 去年4月离开韩国回到中国四川省成都的大熊猫基地的大熊猫“福宝”25日再次向游客公开。这是福宝自去年12月3日以来首次对外公开。当时福宝因出现痉挛等异常征兆而被隔离。 中国大熊猫保护研究中心当天在官方微博（中国版“X”）上上传了福宝的照片和视频，称，“今天早上福宝在卧龙神树坪大熊猫基地再次与大众见面。”帖子解释说：“此前福宝因为痉挛症状，为了接受监测、治疗和休息，被转移到非展示区”，“在饲养员和兽医的细心照顾下，恢复了正常的心理状态、饮食习惯、活动水平，之后成功回归。”中心方面表示：“处于对福宝健康的考虑，将限制游客人数和参观时间”，并补充说，对福宝的住所进行了彻底的杀菌消毒，并增加了绿色植物和游乐设施。 福宝出生于2020年7月20日，是中国国家主席习近平2016年3月作为韩中友谊的象征送来的大熊猫乐宝和爱宝之间的爱情结晶。之后在龙仁爱宝乐园饲养，受到了很多人的喜爱，去年4月3日根据中国政府的方针回到了中国。但是去年年末，福宝吃竹笋时发抖的视频上传到微博后，引起了人们的担忧。 中心方面表示：“血液、寄生虫、传染病检查结果无任何异常”，正在对福宝的痉挛症状进行基因检查及病理学研究。中心还补充说，“经过细心的照料，福宝在本月初成功结束了发情期。”

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