现代汽车会长郑义宣与特朗普举行联合记者会……以“31万亿韩元对美投资”应对关税. March. 26, 2025 07:47. by 金在亨记者、华盛顿=常驻记者申镇宇 monami@donga.com、niceshin@donga.com. 现代汽车集团会长郑义宣当地时间24日在美国华盛顿白宫与美国总统特朗普举行联合记者会，宣布从今年起到2028年为止的4年间，将对美国进行210亿美元（约31万亿韩元）规模的新投资。在特朗普政府预定加征对等关税（4月2日）的一周多前，为避免受到冲击，迅速采取了应对措施。 郑义宣在记者会上表示：“怀着喜悦的心情宣布，今后4年内（将在美国）追加210亿美元规模的新投资。这是我们进军美国以来最大规模的投资。”郑义宣解释说：“这一（投资）承诺的核心是从钢铁和零部件到汽车，为加强美国供应网而投资60亿美元。”现代汽车集团的投资将涉及汽车生产（86亿美元）、零部件、物流、钢铁（61亿美元）、未来产业及能源（63亿美元）等主要领域。 特朗普就现代汽车集团的投资多次称赞，“现代汽车是优秀的企业。谢谢！”他说：“该投资证明我们的关税政策是有效的。如果在美国生产，就没有必要支付关税。”自特朗普第二届政府上台以来，郑义宣是第一个亲自会见特朗普并在白宫同时宣布大规模投资计划的韩国企业家。 现代汽车集团的此次宣布是在预定于4月2日举行的特朗普政府宣布征收对等关税之前。分析认为，特朗普政府的战略是，与开始重建美国制造业的特朗普政府步调一致，巩固在美国市场内的地位。现代汽车和起亚去年在美国销售了170.8293万辆汽车，约占全球销量的24%，美国是现代汽车集团的核心市场。 根据这一投资计划，现代制铁将在路易斯安那州建设每年270万吨规模的电力制铁所，向现代汽车阿拉巴马、佐治亚工厂供应钢铁。现代汽车集团计划通过这一措施，将美国汽车年产量扩大到120万辆，并构建从钢铁到整车的一贯供应网生态系统。

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