面对蔓延的山火束手无策……“只能坐等27日下雨的消息”. March. 25, 2025 07:35. by 山清=都永镇记者、义城=张永勋记者 0jin2@donga.com、jang@donga.com. 岭南地区发生的山火在第4天的24日仍未被扑灭。在12475个足球场大小的森林受灾的情况下，部分地区因强风引发山火，不仅是居民，连灭火队员也接到了躲避命令。截至27日没有降雨预报，预计损失将进一步扩大。 据中央灾难安全对策本部当天透露，截至上午9时，正在扑灭大型山火的地方有庆尚南道山清、庆尚北道义城、蔚山市蔚州、庆尚南道金海等4处。截止到当天，受灾森林面积为8700公顷，比前一天（7788公顷）增加912公顷。相关地区有2742名居民在临时居住设施避身，住宅和寺庙等162处建筑物受损。 最初山火最猛烈的地方是山清，但以当天为起点，义城的情况更加严重。义城的山火已经燃烧3天，受灾面积也比前一天增加780公顷，扩大到6861公顷。义城郡在24日下午2点34分发送的灾难短信中命令“目前在山里的灭火队员们要躲避到安全的地方”。火势随着每秒15米以上的强风蔓延，灭火率停留在71%。由于山火，瑞山至盈德高速公路盈德方向店谷休息站建筑物发生了火灾。 从21日开始，山清郡矢川面山火随着强风蔓延，蔓延到了11公里以外的河东郡玉宗面。受灾面积增至1502公顷，扑灭率仅为68%。蔚州郡22日发生的山火在灭火上遇到了困难，灭火率仅为66%。受灾面积也从前一天的192公顷增至394公顷。 当天凌晨，在矢川面，为帮助居民躲避而移动的山火灭火车在斜坡上侧倒，导致2名消防队员受伤。 正在调查山火原因的有关部门计划分别对蔚州和义城山火的失火者进行调查。蔚州郡特别司法警察以违反森林保护法的嫌疑对一名60多岁男性立案，义城郡特别司法警察以违反森林保护法的嫌疑对一名50多岁男性立案。蔚州山火失火者涉嫌在野山上的农棚里进行火花四溅的焊接作业时引发山火，义城山火失火者涉嫌在野山顶整理墓地时引发山火。

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