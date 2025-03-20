李在明：“崔相穆要当心身体”……执政党：“流氓说的话”. March. 20, 2025 08:33. by 尹多彬记者、权具龙记者 empty@donga.com、9dragon@donga.com. 共同民主党代表李在明19日就代行总统职权的副总理崔相穆没有任命宪法法官候选人马恩赫一事表示：“这是玩忽职守罪的现行犯。任何国民都可以立即逮捕，希望他当心身体。”对于巨大在野党代表针对代总统使用“逮捕”和“当心身体”等措辞，执政党方面批评说：“这实际上是在向支持层煽动恐怖袭击。”国民力量党表示，“李代表才是煽动内乱罪的现行犯”，表示将研究法律措施。共同民主党内部也有人指出，“这是不慎重的发言”。 ● 身穿防弹衣的李在明：“崔相穆要当心身体” 当天上午，李在明首次参加在首尔市光化门举行的现场最高委员会会议，强烈批评了崔相穆。李在明此前以暗杀恐怖威胁为由，没有参加场外集会等14日在光化门举行的最高层会议。 因最近接到恐怖威胁举报，李在明身穿防弹衣出现在会场。他在会议尾声主动发表没有原稿的即兴讲话。他说：“崔代理好像在这前面（政府首尔大楼）工作。代行总统职权的崔副总理干脆把扰乱国宪行为当成了家常便饭。宪法法院法规定，如果确认违宪，有义务立即根据其宗旨进行处理，但他至今没有做。从这一瞬间开始，任何国民都可以以玩忽职守的现行犯逮捕崔代理，希望当心身体。” 国民力量党院内代表权性东在记者见面会上批评称：“一瞬间还误以为是像‘伊斯兰国’这样的恐怖分子说的话。这分明是煽动自己的支持者进行恐怖袭击的非法恐怖煽动。李代表才是威胁罪的现行犯，以代总统为对象进行了威胁，因此是煽动内乱罪的现行犯。如果继续对崔代理提出逮捕并表明危害意向，将考虑采取法律措施。” 保守阵营的下届大选候选人也一致瞄准了李在明。前国民力量党代表韩东勋表示：“这是流氓们说的话。”大邱市长洪准杓也表示：“不要闹腾，不要再去监狱了。”前议员刘承旼说：“难道是在煽动狗女儿（李在明忠粉）逮捕代总统吗?”改革新党议员李俊锡说：“真没礼貌。”国民力量党议员安哲秀对去年遭到凶器恐怖袭击的李在明说：“脖子被划伤后，死了似的躺着。”对此，共同民主党决定以损害名誉罪向警方告发安哲秀。 不过，共同民主党内部也有人指出，李在明的讲话超过了限度。一名再选议员说：“‘现行犯’的说法，国民们听来可能话说得有点狠。” ● 共同民主党认真考虑告发和弹劾崔相穆 以李在明的发言为开端，共同民主党暗示对崔相穆提出弹劾案的可能性等，施压力度达到了高潮。该党还在讨论以全体议员名义告发崔相穆的方案。该党核心人士表示：“党内对崔代理的愤怒越来越大，连慎重论者也达到了极限。” 政界分析认为，李在明对崔相穆直接展开攻势，反映了宪法法院推迟弹劾案宣判日程的焦急。据悉，李在明当天在非公开最高委员会上表示，“为什么宪法法院的决定不快点出来，一直推迟”，流露出郁闷的心情。据说，他还向党最高委员们问道：“有人详细听到了宪法法院（评议）的情报吗？” 不过，崔相穆方面表示，“将专注于稳定的国政运营”，表示不会应对李在明的攻势。已经通过国务会议，决定在国务总理韩德洙弹劾案宣判之前保留对马恩赫的任命，因此不会屈服于在野党的压力。 政府部分人士主张，在李在明讲话“应该逮捕现行犯”的情况下，应加强对崔相穆的警卫。总统警卫处相关人士表示：“已经维持了应对多种情况的警卫体制。”据悉，崔相穆也没有要求加强警卫。

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