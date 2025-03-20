房价猛涨，解除“土地交易许可限制”仅35天就推翻. March. 20, 2025 08:33. by 李祝福记者 bless@donga.com. 韩国政府和首尔市将“江南3区（江南、瑞草、松坡区）”和龙山区内的所有公寓指定为禁止6个月内全租购入的“差额投资”的土地交易许可区域。自上月12日首尔市将“蚕三大清（蚕室、三星、大峙、清潭）”从土地交易许可区域中解除后，时隔35天推翻了这一规定，大幅扩大了限制区域。 土地交易许可区域以区为单位指定是自1970年引进制度以来的第一次。随着江南3区的房价上涨趋势扩散到首尔全境，呈现出过热现象，为了缓解市场的不安，采取了超强手段。越来越多的人指出，时隔一个多月就推翻规制的摇摆不定的行为降低了政策信任，引发了市场混乱。 19日，首尔市和国土部等相关部门在政府首尔大楼举行了房地产相关机构会议，并发表了包含上述内容的《住宅市场稳定化方案》。新土地交易许可区域的指定对象是位于江南3区和龙山区等4个区（110.65平方公里）的约2200个公寓园区。住宅数量约为40万套。 在许可区域，如果想购买土地面积超过一定规模（居住地区6平方米，商业地区15平方米）的公寓，必须事先得到区厅长的许可。因为要实际居住2年，所以从根本上杜绝了差额投资。如果没有许可就签订合同，就要处以2年以下有期徒刑或最高土地价格30%的罚款。 指定期限为6个月，从本月24日到9月30日。从24日以后签订的房地产合同开始适用。政府计划，如果市场持续过热，将延长江南3区和龙山区土地交易许可区域的指定期限，并追加指定附近地区。 通过新指定，首尔市土地交易许可区域面积将从52.79平方公里增加到163.96平方公里，增加2倍多。这相当于首尔市总面积的27%。上个月首尔市解除的“蚕三大清”面积为13.04平方公里。但是，此次指定的面积为110.65平方公里，比解除面积扩大了约7.49倍。 有人批评说，首尔市在一个月内扩大指定土地交易许可区域，在上个月房价上涨忧虑较大的情况下强行解除，成为政策混乱的开端。韩国开发研究院（KDI）经济信息中心所长宋仁浩指出：“预告了标准利率下调，在交易量增加的时期，随着解除许可区域，市场混乱加重”，“随着政策的变更，也失去了对今后政策的信赖度，这一点更加致命。” 首尔市市长吴世勋在当天的新闻发布会上表示：“谦虚地接受了土地交易许可区域解除后，以江南为中心的房地产市场上涨的指责”，“因此，让市民们担心，很抱歉。”

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