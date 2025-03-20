母亲的心意. March. 20, 2025 08:32. . 蓝色的房间里，穿着蓝色连衣裙的女孩坐在蓝色椅子上。桌子上的书封面也是蓝色的，挂在墙上的画中的圣母也穿上了蓝色的衣服。虽然阳光透过巨大的窗户照射进来，但孩子却丝毫没受影响，专注于编织。 安娜•安切尔画的《蓝色房间里的阳光》（1891年•照片）就这样充满了蓝色。安切尔来自丹麦最北端的渔村斯卡根，堪称当代最具创新力的画家。画中的房间是她母亲实际使用的房间，孩子是当时自己8岁的女儿赫尔佳。从1870年代开始，斯卡根随着北欧画家们的集聚，形成了艺术共同体，他们被称为“斯卡根画派”。他们下榻的斯卡根唯一的酒店就是安切尔的家。 安切尔的母亲和丈夫一起经营酒店，生养了6个孩子，唯独对最小的安切尔非常上心。当时，女性很难接受正规美术教育，也很难成为画家，但她把在美术方面有才能的女儿送到了私立美术学校，甚至还送到了巴黎留学。女儿与画家米歇尔•安切尔结婚生子后，为了确保女儿的工作时间，让女儿在酒店吃饭，还负责照料孙女。多亏了母亲的献身精神，安切尔在结婚后也能活跃在画坛。画中的赫尔佳似乎沉迷于从奶奶那里学到的编织技艺。画家妈妈用温暖的视线捕捉到了孩子的样子，并装进了画幅中。虽然是平凡的日常场面，但各种蓝色的变奏却非常迷人。 阳光强烈的窗外是对这个孩子未来世界的暗示。挂在墙上的画中，圣母的身体向着孩子，应该是妈妈希望保护女儿的心意。赫尔佳长大后考上了丹麦最好的美术大学，继妈妈之后成为了画家。多亏了奶奶和妈妈的爱与献身精神。

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