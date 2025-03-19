特朗普：“全部公开暗杀肯尼迪的机密文件”. March. 19, 2025 08:42. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美国总统特朗普18日表示，将全部公开有关暗杀前总统约翰·F·肯尼迪的未公开资料。该文件共8万页，将不加编辑、原封不动地向大众公开。 据《纽约时报》等外媒报道，特朗普17日在访问华盛顿肯尼迪中心时表示：“我们明天将公开所有肯尼迪文件。已经向国家情报总监局局长塔尔西·加巴德指挥的几个人下达了这样的指示。”他说：“我们拥有大量的文件，大家应该阅读大量的资料。我相信国情局不会删除任何内容。我说‘不要删掉’。”他还说：“很多人等了数十年。（资料）将非常有趣。” 特朗普在就职仪式之后的今年1月23日签署行政命令，命令公开前总统肯尼迪及其弟弟、前参议员罗伯特·肯尼迪、小马丁·路德·金被暗杀事件的政府机密文件。20世纪60年代发生的三起事件至今仍不断出现阴谋论，并出现了多部讲述这一事件的各种电影和书籍。 特别是1963年11月22日发生的肯尼迪遇刺事件，至今仍有很多人猜测暗杀的幕后主使。肯尼迪乘坐豪华轿车在美国得克萨斯州达拉斯市举行游行时遭枪击身亡。暗杀犯是美国海军陆战队出身的李·哈维·奥兹沃尔德，他在事发两天后被从警察局押送到监狱的途中中弹身亡。嫌疑人在接受审判之前被杀害，因此反对派雇凶杀人、苏联幕后黑手等多种阴谋论被扩散开来。肯尼迪的弟弟罗伯特·肯尼迪也在1968年6月5日中弹身亡。据悉，犯人是巴勒斯坦移民希尔汗。 美国国家档案馆2023年曾发布消息称，对肯尼迪遇刺案相关机密文件进行审查，发现99%的机密文件已经公开。但美国联邦调查局上月表示，新发现了2400多份有关肯尼迪遇刺的文件。

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