K医疗向蒙古传授肝移植术，挽救300名患者. March. 14, 2025 07:34. by 朴星民 min@donga.com. 韩国医院向世界上肝癌死亡率最高的蒙古传授了活体肝移植手术方法，在15年间救活了300多名患者。活体肝移植是切除健康人的部分肝脏，转移到需要肝移植的患者身上的手术。 首尔峨山医院13日表示，从2011年开始向蒙古乌兰巴托国立第一医院传授活体肝移植术，并于上月22日进行了第305次活体肝移植。将儿子加尔巴德拉赫（25岁）的肝脏成功移植给了患有肝硬化的母亲恩赫门德（41岁）身上。 该手术是蒙古首次利用腹腔镜进行的肝切除术。腹腔镜手术是在捐赠者的腹部打直径1厘米以下的孔后，切除肝脏的高难度手术。首尔峨山医院肝移植•肝胆外科的郑东焕、姜宇亨教授参与了此次手术。 据世界癌症研究基金（WCRF）透露，以2022年为基准，蒙古每10万人中就有96.1名肝癌新患者，居世界首位。肝癌死亡率也居世界首位。对此，蒙古政府在2009年组建了肝移植项目申办团队，并向首尔峨山医院请求帮助。 经过约2年的医疗团队研修，2011年9月首尔峨山医院肝移植团队在当地首次成功进行了活体肝移植。2015年蒙古医疗团队独自进行了肝移植手术。15年来，蒙古192名医疗人员在韩国接受了研修，首尔峨山医院派遣214名医疗人员传授手术方法，并进行了协诊手术。 传授活体肝移植术是首尔峨山医院从2009年开始的支援发展中国家医疗自立的项目“亚洲峨山（Asan-in-Asia）”项目的一环。“亚洲峨山”参考了韩国通过美国的教育•医疗援助项目“明尼苏达计划”在20世纪50年代奠定近代医疗基础的事例。蒙古活体肝移植的全部费用也全部由首尔峨山医院支援。 领导“亚洲峨山”项目的首尔峨山医院肝移植•肝胆外科客座教授李承奎表示：“与蒙古政府签订协议当时，由于没有合适的肝移植技术和设备，只能依靠海外远征治疗”，“300多人通过肝移植获得了新生，感触颇深。”肝移植•肝胆外科教授郑东焕（人名音译上同）表示：“为使捐赠者腹腔镜肝切除术等新的医疗技术在当地扎根，将不惜一切进行支援。”

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