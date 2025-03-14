巨大在野党“独断专行”，不顾企业反对在国会处理《商法》修订案. March. 14, 2025 07:34. by 尹多彬记者、郭道英记者、权具龙记者 empty@donga.com、now@donga.com、9dragon@donga.com. 在13日的国会全体会议上，共同民主党等在野党主导处理了财界反对的《商法》修订案。经济团体立即发表声明反对，称“这将使企业成为投机资本的猎物”。执政的国民力量党向政府建议行使再议要求权（否决权）。 在当天下午举行的全体会议上，在279名在席议员中，以185人赞成、91人反对、3人弃权的结果通过了《商法》修订案。在野党方面，除进步党议员郑惠曔投弃权票之外，其他议员都表示赞成。国民力量党在全体会议之前以党论决定反对，但权泳臻、金宰燮议员弃权。 《商法》修订案的内容是，将董事承担忠实义务的对象从公司扩大到股东，并义务引进电子股东大会。共同民主党一直主张通过《商法》修正案保护小额股东，克服“韩国股票低估”现象。共同民主党在国会法制司法委员会小委员会和全体会议上单独处理了《商法》修订案。共同民主党核心相关人士表示：“《商法》修正案是尹锡悦总统、前国民力量党代表韩东勋、金融监督院院长李卜铉都赞成的法案。” 相反，国民力量党紧急对策委员长权宁世表示，“共同民主党代表李在明嘴上高喊‘韩国英伟达’，但在共同民主党推进的经济秩序中，根本不可能实现”，并敦促“请共同民主党马上撤回破坏经济的政策”。包括韩国经济人协会、大韩商工会议所、韩国经营者总协会等主要经济团体在内的财界也表明了反对立场。韩国经济人协会表示：“希望对对韩国经济和企业造成严重副作用、甚至有可能违宪的《商法》修订案行使再议要求权。” 国会议长禹元植曾要求朝野协商《商法》修正案并搁置在2月27日全体会议上提交这一法案，当天在提交时表示：“据了解，过去3周朝野之间没有进行像样的协商。如果都只想着贯彻（各自的）主张，我认为那不是政治。” 另外，当天在在野党主导下，对被疑“教唆信访”的广播通信审议委员长柳熙林的敦促辞职决议案及要求监查院监查案也在全体会议上获得通过。组建讨论国民年金改革的年金特委因“朝野未能缩小意见分歧”，最终未能处理。

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