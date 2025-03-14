监查院长和检察官3人的弹劾被驳回……在野党必须好好反省并道歉. March. 14, 2025 07:33. . 宪法法院13日以全体一致意见驳回了对监查院长崔载海、首尔中央地方检察厅检察长李昌洙等3名检察官的弹劾。宪法法院认为，因迁移总统室官邸的不实监查等被弹劾的崔院长，没有到罢免的程度。对于调查或指挥牵涉总统夫人金建希的德意志汽车股价操纵事件的3名检察官，法院也表示没有滥用裁量权或违反宪法和法律。 共同民主党当初主导推进对崔院长和检察官的弹劾时，很多人指出不符合弹劾条件，但去年12月5日在全体会议上强行处理弹劾案，此后98天内他们的职务被停止。由于无理的弹劾，给起到监查院及检察机关中枢作用的首尔中央地方检察厅造成了3个多月的业务空白。 尹锡悦政府上台以来，共同民主党主导提出29件弹劾案，13件获得通过。其中，宪法法院作出判决的8件全部被驳回，大部分都是全体一致意见。这从侧面证明，在野党在没有严格追究法律条件的情况下，把弹劾当作了将不符合自己口味的公职人员暂时排除在职务之外的手段。成为在野党目标的广播通信委员会甚至有3名委员长和代理接连成为弹劾对象。 因“报复性弹劾”而引起争议的事例也不少。检察官李正燮在任水原地方检察厅第二次长时负责调查怀疑共同民主党代表李在明牵涉的双铃向朝鲜汇款案，因个人不正之风嫌疑被弹劾，但被宪法法院驳回。弹劾案被法制司法委员会搁置的4名检察官也曾进行过与李在明或共同民主党有关的调查。正因为如此，才会出现“用于防弹的弹劾”的说法。 当然，正如宪法法院在此次决定中对检察机关是否切实调查金建希操纵股价疑惑提出疑问一样，即使弹劾案被驳回，崔院长和检察官们也不是得到了完全的免罪符。尽管如此，通过大量弹劾妨碍国政的在野党的责任也不会消失。到目前为止，共同民主党对接连的弹劾表示反省的，是李在明在12日的节目中表示：“我们也不认为没有任何错。”这不是可以这样翻篇的问题。作为国会第一大党，应该至少就滥发弹劾加重国政混乱一事正式道歉。

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