“杀害荷娜女孩”的女教师身份被公开，为48岁的明在晚. March. 13, 2025 08:23. by 金兌泳 live@donga.com. 上月10日在大田小学杀害金荷娜（8岁）的教师身份被公开。这名48岁的女性名叫明在晚（照片）。 大田警察厅12日公开了明某的名字、年龄和脸部照片（mug shot•调查机关拍摄的罪犯相貌和着装照片）。这是根据前一天个人信息公开审议委员会综合考虑犯罪的残忍性和受害的严重性、受害者遗属的意见等后决定公开明某的个人信息。明某以书面形式表示“没有异议”，仅过一天就公开了。 明某的信息将在下个月11日之前登载在大田警察厅网站公告事项上。Mug Shot包含明某的正面、左侧、右侧脸等3张照片。在公开的照片中，明某的颈部有犯罪后自残接受静脉缝合手术的痕迹。 据警方透露，明某从犯罪一周前开始就在网上搜索“杀人”等，有计划地准备了犯罪。据悉，犯罪当天，明某在学校附近的厨房用品专卖店购买了包括刀刃（16厘米）在内的总长28厘米的凶器后保管在了视听室。视听室是明某引诱从照顾教室出来的金某进行犯罪的地方。大田警察厅重案组组长金在春表示：“在家庭不和、职场问题、对自己的愤怒情绪等积累的情况下，以比自己弱的对方为对象实施犯罪的所谓‘愤怒的转移’。” 明某从2018年开始接受了忧郁症治疗。但据了解，她并没有坚持接受治疗，曾多次试图自杀。但是警方认为犯罪与忧郁症无关。目前，正在对明某进行反社会人格障碍（精神病疾患）检查。犯罪心理分析师的第一次鉴定显示，明某不属于精神病患者。没有明某留下的遗书。据悉，她向金某的遗属表示“道歉”。 警方以违反《特定犯罪加重处罚法》等相关法律（诱拐13周岁以下未成年人）的嫌疑，向大田地方检察厅移交了明某。杀人罪可判处死刑、无期徒刑或5年以上有期徒刑，而诱拐杀害未满13周岁的未成年人的犯罪可判处死刑或无期徒刑。

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