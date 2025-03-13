江南24亿-非江南10亿韩元…公寓交易价格差距进一步拉大2亿韩元. March. 13, 2025 08:21. by 吴承俊记者 ohmygod@donga.com. 据调查，进入今年以来，首尔江南圈和非江南圈公寓的平均实际交易价格差距比一年前拉大了2亿韩元以上。这是随着想要换成“精致的一幢”的需求涌入江南地区，该地区的房价大幅上涨产生了影响。 12日，据房地产专门调查公司Real Today对国土交通部实际交易价格的分析结果显示，今年1、2月“江南3区（江南、瑞草、松坡区）”公寓的平均实际交易价格为23.8118亿韩元。这比去年同期（20.0499亿韩元）上涨了18.8%。 同期，非江南地区公寓的平均实际交易价格从8.7337亿韩元上涨到10.1103亿韩元，仅上涨了15.8%。也就是说，江南地区的上涨幅度比非江南地区高出3%。因此，江南地区和非江南地区的平均价格差距从去年的11.3162亿韩元进一步拉大到了13.7015亿韩元。 在首尔，平均实际交易价格最高的地区是瑞草区，为28.4909亿韩元。这比1年前上涨了32.3%。上涨幅度在25个区中也是最大的。江南区平均价格为27.1065亿韩元，同比上涨15.5%。同期，松坡区平均价格（18.971亿韩元）也上涨了12%。在非江南地区，钟路区平均价格比去年上涨38.5%，呈现出较高的上涨率。 不仅是价格，江南地区的交易量上升幅度也比非江南地区更大。今年1、2月，江南3区的交易量为1456件，比前一年（940件）增加了54.9%。同期，非江南地区的交易量仅增加了36.4%。

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