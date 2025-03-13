独自飞翔的鸟. March. 13, 2025 08:19. . 一只巨鸟在天空有力地飞翔。就像伪装术一样，身体被涂成和下面树林一样的颜色、同样的图案。下方灰色围墙上的巢穴里，可怜地放着三枚白色的蛋。为什么鸟不在自己的窝里守护鸟蛋而独自飞翔呢？ 画春天的画家很多，但像勒内•玛格丽特一样表现充满想象力的春天的画家的很少。《春天》（照片）是她于1965年用油画创作的作品，2003年在法国制成石版画。玛格丽特以将陌生或相反的形象布置在一个画面中，使欣赏者感到混乱的超现实主义作品而闻名。在这幅画中，鸟巢和石墙也被描绘得逼真和立体，而鸟则被画得像剪纸一样平面和非现实。 飞翔的鸟是玛格丽特画中经常出现的形象。鸟通常象征着自由和迁徙。也暗示着理想和梦想。鸟巢具有生命、诞生和保护的意义，但在这幅画中，鸟巢成了被鸟妈妈遗弃的存在。低矮的石墙上满是平底锅印。粗糙冰冷的石墙或许隐喻了残酷的去年冬天。那么，画家表现出了想抛开过去，寻找理想的心情吗？为了自己的自由和飞翔，抛弃了绊脚石—鸟蛋。 这幅画中最具特色的是鸟的伪装术。伪装术是为了欺骗敌人而伪装自己的技术。虽然现实是冬天，但也有可能是伪装成春天的意思。也可以解释为，鸟在身上弄上树林的图案，意味着所有生命都不能与自然分离。 就这样，玛格丽特的画作让观者产生各种好奇和解读。相信性善说，再看看画吧。也许鸟妈妈不是抛弃自己的蛋，而是在飞着寻找食物。春天来了，为了重新获得孵蛋的力量。

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