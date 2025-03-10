令人激动！征战英冠联赛的严智星30场比赛后攻入联赛首球. March. 10, 2025 07:57. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韩国国家足球代表队的新一代边锋严智星（23岁•斯旺西城•照片）在进军英格兰舞台30场比赛后攻入了首粒入球。 9日，严智星在与米德尔斯堡队的2024~2025赛季英冠联赛（第二级）主场比赛中，作为左边锋首发出场，并在上半场第26分钟率先攻入一球。他在罚球区附近右脚劲射破门。随着斯旺西队以1比0获胜，严智星的进球成为决胜球。 严智星在加入韩国职业足球K1联赛（第一级联赛）光州队的2021年，以19岁的年龄入选前主教练保罗•本托率领的韩国足球代表队。在征战K联赛的108场比赛（包括2级联赛数据）中，他共攻入20球，之后于去年7月转会到了斯旺西城队。此后，严智星也入选了洪明甫主教练率领的韩国足球代表队名单，但在去年10月与约旦队的2026北中美世界杯亚洲区第3轮预选赛上，因膝盖受伤一度缺席了比赛。 因伤病余波而难以适应英格兰舞台的严智星，当天在代表斯旺西队出战的第30场正式比赛中攻入了首粒入球。截止到前一天，只有2次助攻。斯旺西城队临时主教练艾伦•希汉表示：“期待帅气攻入首球的严智星今后能攻入更多的进球。” 比利时足球甲级联赛（第一级联赛）亨克的前锋吴贤揆（24岁）在当天举行的与FCV登德EH队的客场比赛中攻入了制胜一球。吴贤揆在两队0比0战平的下半场第40分钟替补上场，在下半场补时阶段作为球队获得点球时的点球手出场，成功破门得分。吴贤揆本赛季的进球数达到了9球（正规联赛6球）。吴贤揆是洪主教练率领的韩国国家队的最前方攻击手之一。他在去年举行的北中美世界杯第3轮预选赛上，替补出场4次，攻入2球，起到了“特级王牌”的作用。 在旅欧派前锋在俱乐部表现活跃的情况下，洪明甫主教练将于10日公布参加北中美世界杯第3轮预选赛本月比赛的国家队大名单。B组领先的韩国队将于20日在高阳综合运动场与阿曼队（第4位）进行小组第7场比赛，25日在水原世界杯体育场与约旦队（第3位）进行第8场比赛。

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