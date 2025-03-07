马斯克身着正装出席政府正式活动…“是意识到泽连斯基了吗？”. March. 07, 2025 07:44. by 李智润记者 asap@donga.com. 当地时间4日，特斯拉首席执行官兼政府效率部（DOGE）负责人埃隆•马斯克身着正装出席美国总统特朗普在参众两院议会的联合演讲，成为热门话题。这是马斯克自总统就任仪式后首次身穿正装出席政府正式活动。对此，有分析认为，可能是意识到了最近乌克兰总统弗拉基米尔•泽连斯基没有穿正装，违背了特朗普总统的心情。 在5日的白宫记者会上，对于《福克斯新闻》记者“泽连斯基总统没有穿西装出现在白宫，而马斯克昨晚穿了西装。是否对穿正装有规定”的提问，白宫发言人卡罗琳•莱维特说：“没有正装规定。马斯克穿上了西装，总统似乎很喜欢。马斯克看起来很帅。”当被问到“马斯克看到泽连斯基总统被请出场后是否感到惊讶”时，莱维特发言人说，“我认为并非如此。”此前，特朗普总统上月28日与身穿黑色衬衫和战斗鞋访问白宫的泽连斯基总统握手时讽刺对方说，“穿得很好。” 马斯克平时喜欢穿T恤。上月特朗普二期政府首次内阁会议时，他也独自一人穿着衬衫和夹克，戴着帽子出席。但是4日出席美国议会联合演讲时，他系着蓝色领带，穿着整洁的正装。特朗普当天表示：“为了不浪费纳税人的钱，成立了新的政府效率部。这是由马斯克领导的组织”，并点名了坐在旁听席上的马斯克。接着，特朗普总统说，“谢谢你非常努力地工作。所有人都非常感谢”，马斯克从座位上站起来向观众致意。 特朗普总统对马斯克的“支持”也引发了美国国内的越权争议。另外，美国国内对马斯克的反感似乎也越来越大。据《纽约时报》4日报道，最近美国各地接连发生点燃特斯拉充电器（电动汽车用）或攻击销售卖场的事件。上月27日，在科罗拉多州丹佛附近的勒夫兰，一名42岁女性因涉嫌试图纵火焚烧特斯拉卖场并损坏车辆而被逮捕。

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