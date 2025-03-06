争分夺秒的急救患者用血液，由无人机运送. March. 06, 2025 07:41. by 吴承俊记者 ohmygod@donga.com. 从今年开始，无人机将向国军大田医院急诊患者配送输血的血液。在庆北荣州市，即使不去图书馆或政府机关，也可以通过无人机配送在家看书或信访文件。 韩国国土交通部和航空安全技术院5日表示，将大田市、庆北荣州市、忠南保宁市等26个地方自治团体选定为政府的“2025年无人机实证城市构筑事业”支援对象。无人机实证城市构筑事业是各地方自治团体发掘符合地区特点的无人机利用事业后，政府支援预算的事业。 大田市决定在国军大田医院和大田世宗忠南血液院之间的紧急血液配送中使用无人机。与车辆相比，缩短了配送时间，预计对应急处理有很大的帮助。国军大田医院和血液院、野战部队之间的检体配送也将投入无人机。 庆北荣州市在图书租赁及返还和信访文件配送方面，将利用无人机。为了提高交通不便的山区居民的行政便利性，计划将其商用化。忠南保宁市将投入无人机进行保健所之间的医药品配送和回收废药品。还将以物流脆弱的保宁市12个岛屿地区的居民为对象，推进无人机配送服务的商用化。 釜山市计划在9月举行的亚洲创业博览会等国际活动中利用无人机举行演出。京畿抱川市将于10月举办6000架规模的无人机灯光秀，挑战最大规模的无人机集群飞行吉尼斯纪录。全北南原市计划10月举行国际无人机竞赛等。

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