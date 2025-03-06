特朗普参众两院演讲，只字未提“金正恩”. March. 06, 2025 07:40. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 美国总统特朗普当地时间4日在参众两院联席会议发表演讲时，没有提及朝鲜核问题和朝鲜国务委员长金正恩等。特朗普从就任第一天起就展示与金正恩的“兄弟情”，并称朝鲜为“核能力拥有国”，但在当天发表第二任新政府政策愿景的演讲中，只字未提朝鲜。 特朗普当天的演讲主要集中在非法移民和关税等国内问题和经济悬案上。外交悬案提到了乌克兰战争、加沙战争、中国等，但没有提到金正日和朝鲜。 韩国政府消息灵通人士分析称：“新政府尚未结束对朝鲜政策等外交政策的审视，因此只提到了特朗普第二期外交安保政策最优先课题——结束乌克兰战争相关内容。” 不过也有分析认为，特朗普在大选候选人时期和就任后的主要活动中，一直向金正恩发出对话邀请，已正式表明美朝对话的意志，因此此次没有提及朝鲜，这本身就是战略判断。 到目前为止，特朗普第二届政府虽然流露出与第一期不同的方式推进核裁军或冻结等“小型交易”的可能性，但向盟国韩国和日本再次确认“朝鲜完全无核化”为目标，在朝鲜核问题上保持着战略模糊性。特朗普在一定程度上发出了有关美朝对话意志的明确信号，因此可能是在等待朝鲜的回应。此前，美国国务院负责东亚太事务的助理国务卿帮办凯文·金上个月访问韩国，在接受《东亚日报》采访时表示：“要想跳探戈舞，金正恩必须自己做出决定。”

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