特朗普将安保和关税进行捆绑，向韩国发出“同盟账单”. March. 06, 2025 07:40. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美国总统特朗普当地时间4日在华盛顿美国国会举行的第二届执政期间首次参众两院议会联合演讲中声称，“韩国的平均关税率是（美国的）4倍。”针对展开全球霸权竞争的中国，他提到中国的关税率是美国的2倍，然后立即直指韩国是“4倍”。 韩国和美国根据自贸协定，98%的商品实际上以零关税进行交易。尽管如此，美国还是毫不掩饰地流露出以下看法：相比最大的安全、经济威胁国中国，同盟国韩国的关税率问题更大。因此有人担心，美国今后以附加价值税和各种限制等非关税壁垒的名义向韩国投下“关税炸弹”的可能性增大。特朗普政府预告，对韩国核心对美出口产品汽车、半导体等征收“按品种分类关税”和“对等关税”的时间，将于4月2日实施。 特别是，特朗普当天还表示：“美国以军事和多种方式向韩国提供巨大援助，但还在发生这样的事情。”他把“美国军事援助”和关税问题联系在一起。对此，也有分析认为，这暗示了作为今后驻韩美军驻扎等安保相关支援的代价，在贸易上要求让步的可能性。 特朗普还说：“应该去除《半导体法》和剩下的一切。”拜登政府决定根据该法案向增加美国投资的半导体企业等发放补贴，但特朗普强调了将废除该法律的意志。此前为了得到半导体法的优惠，致力于美国国内投资的三星电子、SK海力士等韩国企业的损失也将增大。 特朗普表示，“将恢复包括建造商船和军舰在内的美国造船产业”，并将在白宫内新设“造船专管局”。此举表明，要在美国造船业衰落、海军供舰能力大大低于需求的情况下重振造船产业的意志。为此，特朗普第二届政府此前多次提到，韩国造船企业的技术和资本投资至关重要。因此有分析认为，韩国今后在与美国的关税相关协商中，可以把“造船合作”作为重要筹码。 特朗普表示：“正在阿拉斯加建设世界最大规模之一的巨大天然气管道”，并称韩国、日本等国正在对此投资数万亿美元。韩国政府消息人士表示：“韩国参与该项目也可以作为免除关税等贸易协商的筹码，因此正在密切关注。”

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