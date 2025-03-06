“美国在安保上帮助韩国，关税却是4倍”……即将到来的“特朗普台风”预报. March. 06, 2025 07:40. . 美国总统特朗普4日在第二届执政的第一次参众两院联席会议演讲中表示，“韩国的关税是（美国的）4倍。我们以军事和其他方式帮助韩国，却发生了这样的事情。这对美国不公平。”对于韩国企业以对美投资为代价获得补贴的《半导体法》，他表示，“这是非常可怕的法律”，要予以废除。他还表示，“日本、韩国和多个国家将分别投资数万亿美元建设世界最大规模的阿拉斯加天然气管道”，把韩国的投资视为既定事实。 特朗普的讲话表明，美国在对外关系上遭受损失，因此把韩国列为需要纠正的主要国家之一。在特朗普眼里，韩国只是“自动取款机”。在韩美签署自贸协定、大部分商品以零关税进行贸易的情况下，他声称存在“4倍关税”。韩国把向世界贸易组织成员国征收的平均最惠国待遇关税率作为依据，但并不适用于签订自贸协定的美国。他还把韩国政府刚开始讨论的对美能源投资视为已作出决定一般作了宣布。 最令人担忧的是，特朗普提到了对韩国的军事援助。特朗普此前一直声称同盟国比敌对国还坏，主要是以欧洲为例，此次却选择了韩国。特朗普甚至切断了对乌克兰的军事援助，让欧洲国家举起白旗，震惊了欧洲国家。现在还不清楚，他是否将目光转向亚洲寻找新的目标。虽然韩国目前处于弹劾政局、缺乏领导力的情况，但似乎不会给予缓期到何时。 虽然此次演讲中没有提及，但要求重新协商防卫费分摊额，与眼下施压关税一道，是勒紧同盟国韩国的进攻筹码。美国国防部政策副部长候选人埃尔布里奇·科尔比在人事听证会上强调移交战时作战指挥权等加强韩国作用，并以韩国的政治状况为由对韩美日安保合作的可持续性表示担忧，这都不同寻常。在牵制中国方面，拉韩国更深参与、减少驻韩美军对朝防御作用的工作，不久就会具体化。 特朗普就任总统仅43天，就毫无顾忌地做出追求本国利益“美国第一”的举动，甚至暴露出了推翻过去80年间主导的自由主义秩序、无视邻国领土主权的贪婪粗暴的帝国嘴脸。自贸协定签署国、军事同盟国也不例外。尽管如此，对于韩国来说，作为安保同盟和经济同盟，美国的价值并没有减少。作为有魅力的伙伴，韩国也要强调自己的存在，为即将到来的台风做好准备。

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