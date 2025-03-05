新鲜感+熟悉感…引领“虚拟偶像时代”的PLAVE. March. 05, 2025 07:49. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 身穿白色正装的花美男出现在连接外星和地球的门户上。手里拿着麦克风的他婉转地演唱了韩国演歌（Trot）歌手英卓的《你为什么从那里出来》。他就是虚拟偶像男子五人组合“PLAVE”的老幺河玟。配合河玟的歌曲，剩下的4人也出现在了门户上。 这是去年5月公开的PLAVE的自制内容《LASSGO PLAVE》第一集的第一个场面。之后每周二下午公开，已经播出到第38集。《LASSGO PLAVE》虽然是“外星人最初的自制内容”的概念，但内容却像普通K-POP偶像一样丰富。在每集1小时左右的视频中，成员们将展示吃播、睡衣派对、运动会等多种看点。 此前，在韩国国内出现虚拟偶像PLAVE并不是第一个。但取得如此成功几乎是唯一的。从最近K-POP偶像的整体成绩来看，也可以说是惊人的成果。PLAVE克服局限，显现出的与现有偶像同等的潜力是从哪里来的呢？ ●新鲜感加上熟悉感的偶像公式 上月3日以第三张迷你专辑《Caligo Part1》回归的PLAVE的力量来源于不亚于其他K-POP偶像的坚实的粉丝群。专辑发行仅一周销量就超过了100万张，包括主打歌《Dash》在内的5首收录曲在音源排行榜上占据第1~5位的强势“排队”也取得了成功。上月16日，电视人金申英曾表示“很难接受虚拟偶像文化”，但遭到强烈抗议后道歉，可见粉丝群的火力非常强大。 PLAVE将虚拟偶像的“新鲜感”和K-POP偶像的成功公式“熟悉感”相结合，被认为是成功的原因。虚拟世界成员通过地球开发者与地球沟通的世界观让人感觉十分新鲜，另一方面，他们通过视频通话粉丝签名会或直播等典型的偶像活动与粉丝亲近起来。 另外，还采用了捕捉实际人的动向，通过具现动画人物动作的“动作截图技术”，减少了距离感。大众文化评论家郑德贤（音）解释说：“以前的虚拟偶像给人一种冰冷的感觉，但是PLAVE利用技术展现了很多人性化的一面。” ●最终关键是人的好感 PLAVE的优点是，粉丝们不仅关注虚拟角色本身，还关注角色背后的“人类”。在社交媒体上成为话题的“PLAVE错误集锦”等就是代表性的事例。从初创期的视频来看，由于技术认识错误，出现了成员们像触电一样动作的场面等。但是这样的失误反而给粉丝们带来了好感，成为了他们的“入粉契机”。大众歌谣评论家朴熙雅表示：“不喜欢偶像组合的人也经常通过短片等接触PLAVE亲切的样子，从而产生兴趣。” 实际上，成员们亲自参与作曲、作词、制作，这一点也对PLAVE的人气产生了积极影响。因为最近K-POP粉丝们超越单纯的“表演者”，喜欢具有“艺人”身份的偶像的倾向非常明显。某演艺界相关人士表示：“最近随着PLAVE的人气越来越高，其他企划公司也对虚拟偶像感兴趣”，“PLAVE的成功能否打开新的K-POP领域，值得关注。”

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