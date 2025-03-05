在美国，应该以美国方式与特朗普会面. March. 05, 2025 07:49. . 只是没有枪声罢了，特朗普发动的战争、各自逃生的“新常态”拉开了帷幕。在当地时间2月28日向全世界直播的特朗普-泽连斯基会谈中，他赤裸裸地暴露出自己不是维护世界和平的领导人，而是为本国纳税人坐在谈判桌上的谈判者。 韩国也余时无多了。特朗普上个月宣布：“正在讨论对半导体和医药品的关税。关税将达到25%或更多。”美国自世界贸易组织1997年签署信息技术协定以来，没有征收半导体关税。这是美国28年来首次对半导体亮剑。 让我们回顾以往来估计其威胁程度。20世纪80年代，日本半导体在美国主导的半导体市场上慢慢成长起来，以1985年为起点开始威胁美国。对此，美国总统里根以本国半导体产业协会的请愿为借口，展开了大规模的倾销调查。1986年，日本签署了屈辱的《美日半导体协定》。美国以协定为借口，持续进行出口限制和关税施压，日本半导体逐渐衰落。借此机会，依靠美国支援成为新兴半导体技术国的国家就是韩国。 让我们再回到2025年的特朗普。虽然几乎所有产业领域他都在挥刀相向，但对韩国最具威胁的是半导体。在此期间，对美出口的依赖度也增大了。在韩国半导体出口总额中，美国和台湾（经由台积电出口到美国）的比重从2020年的13.9%升至去年（1-11月）的21.7%。相反，出口中国的比重从40.2%降至33.3%。 曾经是出口窗口的中国今后也将进一步关闭大门。特朗普不仅阻止了本国尖端企业向中国出口，还将对与中国有交易关系的企业的投资进行缜密审查。最重要的是，中国半导体的自力崛起非同寻常。 39年前的日本和现在的韩国只有一个不同。1986年，当时美国半导体产业协会向政府请愿，要求抓住日本半导体。目前，美国半导体业界以“我们也都会死”为由，反对制裁。这是因为，我们已经紧密地缠绕在全球供应链上，掌握着英伟达所必需、苹果必需的、不可替代的高带宽内存（HBM）和动态随机存取存储器（DRAM）。 特朗普拉开的各自逃生新常态，将经由欧洲延伸到亚太。如今在德国，右派再次执政，极右政党成为第二政党。看到泽连斯基的屈辱，欧洲也感到心寒。一直向上面对朝鲜、更向上面对中国，只依靠韩美同盟和技术力的韩国，只要更换主语，就会出现同样的情况。 一名咨询企业如何应对特朗普的律师事务所相关人士表示：“就像抖音的事例一样，最终应该成为在美国就以美国方式成为特朗普不可替代、不可谈判的存在。”现在不是企业放声呼吁“全世界不能只有我们这样”的规制也跟着舆论试探，右转左转的时候。现在，即使是为了面对特朗普，也要在磨练半导体、汽车、造船等我们的武器上凝聚国论。虽然历史在重演，但强小国的生存之道始终如一。

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