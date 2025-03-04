韩国“进步对保守”矛盾最为严重……政界陷入分裂. March. 04, 2025 07:44. . 据调查，去年韩国国民切身感受到的社会矛盾是自2018年开始调查以来的最高值。其中最严重的矛盾是“进步与保守”的对立。相比地区或贫富矛盾，理念矛盾阻碍了韩国社会的团结。这是韩国保健社会研究院去年6月至9月以3000名成年男女为对象实施“社会统合实态调查”得出的结果。 韩国社会矛盾的平均数值（满分4分）历经沉浮，2023年（2.93分）和2024年（3.04分）连续两年上升。最严重的矛盾是进步与保守之间的矛盾（3.52分），远远超过首都圈和地区间矛盾（3.06分）、正式员工和非正式员工间矛盾（3.01分）、劳资矛盾（2.97分）等。日益加深的理念矛盾是要求“克制和妥协”的民主脱离轨道的征兆。 此次调查是在尹锡悦总统宣布12月3日紧急戒严之前进行的。在理念矛盾加深的情况下，政界持续着极端的对峙，有责任协调矛盾、领导国政的总统大谈“反国家势力”，引发了戒严事态。此后，在持续3个月左右的弹劾政局中，韩国社会又经历严重的国论分裂。如果现在实施上述调查，理念矛盾指数会更高。 尽管如此，政界不分朝野，仍然热衷于利用国论分裂来集结自己阵营，扩大势力。三一节在首尔市中心举行的赞成和反对弹劾尹锡悦总统集会上，朝野议员带头发表了对对方阵营的粗话和厌恶言论。他们贬低宪法法院等，煽动国民不信任支撑民主的制度。现在连大学校园也因赞成和反对弹劾的集会而陷入混乱。 如果理念矛盾渗透到日常各处，常识性的中立层就无法发出声音，社会矛盾就会加剧。如果这种极端的分裂持续下去，在弹劾案宣判之后能否治愈戒严造成的内伤、实现社会团结，令人担忧。在瞬息万变的国际形势下，即使团结起来也很难克服国家危机。政治界应该觉醒：助长理念矛盾和社会分裂，威胁韩国社会的未来。

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