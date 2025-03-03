韩国股市反弹，海外投资散户重返国内股市. March. 03, 2025 07:19. by 姜宇锡记者 wskang@donga.com. 据调查，从国内转移到海外的个人投资者上个月回到了韩国股市。据分析，进入今年以来，随着国内股市收益率比主要国家高的情况持续，海外投资诱因减少。 2日，据韩国交易所透露，从上月1日到26日，个人投资者在国内股市共进行了547.1867万亿韩元的交易（买入额和卖出额的总和）。虽然还剩下2个交易日，但早早超过了1个月前的总交易额（422.4294万亿韩元）。个人日均交易额为30.3993万亿韩元，比1月份（23.4683万亿韩元）增加了近7万亿韩元。这是自去年6月（31.2810万亿韩元）以来，时隔8个月，个人在韩国股市的日均交易额首次超过30万亿韩元。 同期，个人在海外股市的投资有所减少。据韩国预托结算院SEIBro透露，上月1日至26日，韩国国内投资者合计交易额为477.8896亿美元，比1月份（598.5087亿美元）减少了120.6191亿美元。 个人投资者回到国内股市的主要原因是高收益率。从年初到上月26日，KOSPI（韩国综合股价指数）和科斯达克指数分别上涨了10.07%和13.75%。同期，不仅超过美国道琼斯指数（2.46%）、标准普尔500指数（1.49%）、纳斯达克指数（-1.07%），还大幅超过了日本日经225（-2.96%）、中国上海综合指数（3.61%）等主要国家的收益率。 但是证券界预测，持续两个月的国内股市的好势头今后或将很难持续下去。美国总统唐纳德•特朗普突然宣布对中国、墨西哥、加拿大的追加关税政策后，上月28日韩国综合股价指数在一天内暴跌3.39%。 iM证券研究员李雄灿（音）表示：“下个月初，美国将发表以全世界国家为对象的相互关税”，“流出美国的投资资金流入的欧洲、香港股市等，预计短期过热的可能性也是提高国内股市变动性的因素。”

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