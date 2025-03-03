特朗普抛弃“世界领袖”角色……韩国无法摆脱美国的苦恼. March. 03, 2025 07:18. . 美国总统特朗普和乌克兰总统泽连斯基2月28日在华盛顿举行的首脑会谈以意想不到的谈崩告终。人们曾经以为，在特朗普要求结束长达三年的俄乌战争的压力下，泽连斯基会以签署交出稀土等矿产协定的形式投降。居然没有猜中。 特朗普逼迫泽连斯基说，“因为你对（俄罗斯总统）普京的厌恶，谈判很困难。你手上没有（主导局势的）牌。如果没有美国的武器，战争将在两周内结束。”他还指责称：“你对（美国）这个国家非常无礼。”泽连斯基也没有退缩，针锋相对地表示，“（和普京）搞外交，那是什么外交? 普京这个人承诺了（互不侵犯），却一再入侵。”陪同出席的美国副总统万斯也没规没矩地出面施压，称泽连斯基“不知道感恩”。坐在一边的乌克兰驻美国大使似乎情绪低落，抱着头摇晃。泽连斯基取消午餐、联合记者会、协议签署仪式等剩余行程，离开了美国。 此次会谈是特朗普抛弃二战后美国建立的自由民主联盟领导国地位的场面，值得载入史册。美国在西欧建立北约这一集体安保体系，在东亚与韩国、日本结成一对一军事同盟，一直发挥着自由世界领导人央作用。但特朗普深信，美国浪费了国力来保护那些在与自己国家贸易中赚了很多钱的富国。在他看来，如果美国的安保受惠国不交更多的钱，美国将放手不管。 难以想象，美国总统请来失去20%领土的一国总统，会对他说出“不知道感恩”的话来。特朗普的胸中，可能装的是与中国、俄罗斯等核武器强国建立友好关系来获取美国国家利益的想法。英国、法国等西欧国家领导人虽然对破裂的会谈感到震惊，但还是劝说泽连斯基举行第二次首脑会谈，谋求妥协和弥合。对失去方向舵的自由世界的未来想必很是不安吧。 问题是韩国的选择。上周，联合国对乌克兰战争相关的两个截然相反的决议案进行了表决。美国向安理会提交的决议中删除“俄罗斯是侵略者”的表述。欧洲和乌克兰在向全体大会提交的决议案中指出俄罗斯是侵略者。韩国对此都表示赞成。必须与美国同舟共济的国家命运和是非对错的价值判断，任何一方都无法放手。同时，这一场面也预示着，韩国未来会面临诸多价值冲突。

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