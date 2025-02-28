特朗普：“欧盟企图敲诈美国……汽车等所有产品均征收25%关税”. February. 28, 2025 08:24. by 李智允记者 ﻿asap@donga.com. “欧盟是为了‘敲诈美国’而成立的。” 美国总统特朗普26日在华盛顿白宫举行的第二届政府首次内阁会议上，对欧盟进行了不加修饰的批评。他表示，欧洲主要国家没有充分进口美国产汽车和农产品，“包括欧洲产汽车在内，实际上即将对所有产品征收约25%的关税”。 特朗普此前已表示将对边境友邦加拿大和墨西哥征收高额关税，并露骨地偏袒率先入侵乌克兰的俄罗斯。有评论认为，这样的特朗普又强烈批评另一个核心友邦欧盟，明确表示将征收高额关税，美国现有的外交及贸易政策正在彻底动摇。 欧盟对此表示强烈不满。欧盟委员会负责贸易事务的发言人奥尔洛夫·吉尔针锋相对地表示：“欧盟是世界上最大的自由市场，对美国也有利益。面对无法正当化的贸易壁垒，将果断、立即予以应对。” ● 贸易逆差高达100万亿韩元，攻击欧盟 特朗普当天对美国最大贸易伙伴欧盟进行了强烈谴责。他说：“美国在欧盟出现了3000亿美元（约435万亿韩元）的贸易逆差。欧盟一直在以不同于加拿大的方式利用美国。”他还说，“他们不接受我们的汽车和农产品”，主张欧盟是为了敲诈美国而成立的组织。 据美国贸易代表办公室透露，去年美国对欧盟的贸易逆差为2356亿美元（约合342万亿韩元）。这比特朗普所称金额少100万亿韩元以上。有评价认为，特朗普如此夸大其词，也表现出了他对欧盟的否定看法。 特朗普就欧盟实施报复关税的可能性表示：“不可能成功。如果美国与他们断绝交易，赢的是我们。我们是所有人都希望的‘金罐子。”分析认为，这是在强调在经济实力和军事力上占优势的美国可以令所有贸易对象屈服的“实力逻辑”。 特朗普当天还混淆了针对墨西哥和加拿大预告征收25%关税的日程。特朗普当初表示，将从3月开始对两国征收关税，但当天表示，“将从4月2日开始征收”。 但美国商务部长卢特尼克随后在接受福克斯新闻台采访时更正说，将于3月生效的25%关税是对两国未能有效打击非法移民和芬太尼毒品的惩罚性性质，总统提到的4月关税是两国在贸易方面不公平对待美国而产生的“对等关税”。当天，主导特朗普第二届政府贸易战的美国贸易代表贾米森·格里尔也获得了参议院的批准。 ● 维持台湾防御的“战略模糊性” 特朗普当天还强调了对外关系的交易性接近方法。特别是对于被认为是美国最大竞争者兼安全威胁的中国，他表示：“希望他们（中国）向美国投资……会与中国做些什么。”对此，有分析认为，这是在暗示经济合作意向。 当被问到如果中国进攻台湾，美国是否会保卫台湾时，特朗普回答说：“我不会回答。绝对不想处于那种（尴尬的）立场。”他在2023年9月接受NBC采访时也对类似的问题表示：“我不会说的。说出来就是白给。” 1979年与台湾断交、与中国建交的美国，既支持“一个中国”原则，又坚持向台湾出售武器、加强军事合作的所谓“战略模糊”政策。 不过，特朗普强调：“中国不能够利用我们。”这再次表明了他不会坐视去年达2954亿美元（约428万亿韩元）的对华贸易逆差、中国产能过剩及低价出口的立场。 对于被批评为“掠夺弱小国家”的乌克兰矿物协定，他强调：“这将增加美国的财富……今后也会成功达成这样的交易。”

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