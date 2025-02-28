韩国逾六成大企业表示“上半年没有招聘计划或尚未制定”. February. 28, 2025 08:24. by 韩载熙记者 hee@donga.com. 据预测，今年上半年（1~6月）就业市场上的“招聘悬崖”现象将会深化。韩国经济人协会（以下简称“韩经协”）27日表示，4日至13日以销售额500强企业为对象进行调查的结果显示，61.1%的企业今年上半年没有招聘新职员的计划或尚未制定。具体来看，41.3%的受访企业表示尚未制定招聘计划，19.8%的受访企业表示没有招聘计划。与去年上半年的调查相比，分别增加了3.9个百分点和2.7个百分点。 在有招聘计划的企业中，表示要比去年缩减招聘规模的企业占28.6%，表示要扩大招聘规模的企业占12.2%。剩下的59.2%回答将维持与去年相似的水平。 对于招聘悬崖深化的原因，回答“为了应对国内外不确定性扩大及收益性恶化的经营紧缩局面”（51.5%）的受访企业最多。其后依次为“全球经济萧条长期化、高汇率等导致的经济环境恶化”（11.8%）和“为应对经营环境变化而难以进行结构调整”（8.8%）等。 从行业分布来看，建筑业中75%的企业表示没有招聘计划或尚未制定，位居各行业之首。其次是石油化学行业（73.9%）、钢铁等金属行业（66.7%）、食品行业（63.7%）等。 另外，企业为增加大学毕业生的新聘用，作为必要的政策，选择了“通过放宽限制，引导企业投资、雇用扩大”（39.7%）、“雇用增加奖励扩大”（19.8%）、“为扩大多样的工作岗位，解除雇用僵化”（13.5%）等。 韩经协经济产业本部长李尚浩（音）表示：“因担忧经济萧条长期化和贸易保护扩散，企业纷纷紧缩经营，寒潮侵袭招聘市场”，“延长综合投资税抵扣落幕时间、扩大临时投资税抵扣对象等扩宽企业雇佣余力的税制支援迫在眉睫。”

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