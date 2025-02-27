死亡者多于出生者，韩国总人口连续5年减少. February. 27, 2025 07:59. by 世宗=郑顺九、朴京民记者 soon9@donga.com. 去年合计出生率上升至0.75名，时隔9年再次反弹。但是，由于死亡者多于出生者，因此总人口连续5年保持自然减少。 26日统计厅发表的《2024年出生•死亡统计》显示，去年韩国新生儿数为23.83万名，与前一年相比增加了3.6%，从2015年开始连续8年急剧减少的数值出现了反弹。以2015年（1.24名）为顶点，2023年下降至0.72名的合计生育率也在去年小幅上升。 这种变化是由结婚件数的增加趋势引起的。去年结婚件数为22.2万件，比一年前增加了14.9%。统计厅人口动向科科长朴贤贞表示：“我认为，呈现历史最高增长率的婚姻件数对出生率的反弹起到了最大的作用。” 政府预计这种趋势会持续一段时间。低生育高龄社会委员会副委员长朱炯焕在当天的记者招待会上解释说：“预计今年新生儿数将达到25万名左右”，“合计生育率也将达到0.79名左右。” 但也有人指出，此次出生率反弹是人口结构带来的错觉效果。韩国的新生儿数在80年代后期下降至60万名左右，之后又开始反弹，从1991年到1995年一直维持在70万名左右。这个时期出生的人现在构成出生率高的30岁出头人群，出生率一下子上升了。 去年死亡人数为35.84万名，比前一年（35.25万名）增加了5900人（1.7%），人口自然减少从2020年开始已经持续了5年。在此期间，相当于首尔恩平区人口（约46万名）的45.6万名消失了。 梨花女子大学经济学系教授石炳勋（人名音译上同）强调表示：“从中长期来看，应该将集中在首尔和首都圈的资源分散到至少两个大城市，谋求婚姻的最大绊脚石—房地产价格的稳定。”

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