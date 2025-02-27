韩国足球青年才俊们振翅高飞，梁铉俊和裴俊浩双双攻入联赛第2粒入球. February. 27, 2025 07:57. by 金正勋记者 hun@donga.com. 在下个月韩国国家足球队进行A级比赛（国家对抗赛）两连战之前，年轻攻击手梁铉俊（23岁•凯尔特人）和裴俊浩（22岁•斯托克城）双双攻入了联赛第2粒入球。 26日，梁铉俊在与阿伯丁队的2024~2025赛季苏格兰足球超级联赛（第一级联赛）主场比赛中，在球队以3比0领先的下半场第14分钟替补上场，在13分钟内攻入4比0的进球，帮助球队以5比1大胜对手。梁铉俊在本赛季联赛中攻入2球，助攻2次。 凭借当天的胜利积分来到72分（23胜3平2负）的凯尔特人队以16分的巨大优势领先排在第二位的格拉斯哥流浪者队(56分)，高居榜首。如果凯尔特人队在本赛季夺冠，将追平由格拉斯哥流浪者队保持的苏格兰职业足球最多冠军记录（55次）。 同一天，裴俊浩在与米德尔斯堡队的2024~2025赛季英格拉足球冠军联赛（第二级联赛）主场比赛中，作为左前锋首发出场，并在球队以0比1落后的上半场第45分钟攻入扳平比分的进球。此前的16日，裴俊浩在对阵斯旺西城队的比赛中攻入一球，他在时隔10天后攻入了联赛个人第2粒进球。裴俊浩在本赛季英冠联赛比赛中攻入2球，助攻5次。 虽然裴俊浩扳平比分，但斯托克城队在下半场连失2球，最终以1比3输掉了比赛。未能追加积分的斯托克城队（积35分•8胜11平15负）排名下滑到了联赛第20位。

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