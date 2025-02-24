告急！韩国半导体核心技术在短短两年内被中国赶超. February. 24, 2025 07:57. by 郭道英 now@donga.com. 有评价称，在半导体领域的核心技术力量方面，韩国在短短两年间被中国反超。这是在政府领导力空白和特朗普引发的贸易威胁等内忧外患中，韩国半导体的技术动力也逐渐熄火的危机信号。 据韩国科学技术企划评价院23日的报告书显示，以39名韩国国内半导体专家为对象进行的问卷调查结果显示，以去年为准，韩国在半导体核心技术5个领域中，在△高集成存储器，△高性能人工智能半导体，△电力半导体，△新一代高性能传感技术等4个领域落后于中国。在先进封装技术领域，被评价为与中国打个平手。此前的2022年调查中，存储器、传感、封装领域被评价为领先于中国，但时隔2年全部被超越或赶超。 此次调查是从2022年科学技术评价院的技术水平评价参与专家中筛选出半导体领域的人员进行的。技术水平评价按照科学技术基本法，每2年进行一次，以诊断国家核心技术水平。半导体领域的评价者由大学教授及产学研研究员、大企业及原材料、零部件、装备中小企业从事者等组成。 专家们对韩国的优势和主力领域的存储器、传感、封装技术优势也拱手让给中国表示担忧。报告书评价说，以半导体技术生命周期为准，在工艺和批量生产技术上，韩国虽然领先于中国，但在基础、原创研究和设计技术上，不仅落后于中国，而且在主要国家中处于最低水平。 不仅是半导体，在现有的韩国主力技术方面，中国的崛起也在全方位进行。在去年的全球电视出货量中，以超大型产品为先导的中国企业首次超过了韩国。在高端智能手机和显示器市场上，中国企业也威胁着三星、LG的市场占有率。 科学技术评价院研究委员郑义镇（音）表示：“在全球价值链中，确保韩国可以作为战略筹码使用的核心技术非常重要”，“产业界对人才培养的奖励、为吸引海外专业人才的移民政策等，急需努力确保人才。”

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