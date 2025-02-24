随着提前大选明朗化，朝野展开“扩大中间派支持战争”. February. 24, 2025 07:56. by 尹明真记者、赵权亨记者 mjlight@donga.com、 buzz@donga.com. 随着尹锡悦总统弹劾案审判的最终辩论日期定为25日，提前大选逐渐明朗化，朝野政党“扩大中间派支持战争”愈演愈烈。共同民主党代表李在明在周末23日强调，“共同民主党本来就是中间政党”，试图扩大外延。国民力量党院内代表权性东表示反对，“李代表自称是中间保守，这是出于想把我们‘定性为极右’的政治目的”，出手进行牵制。 李在明当天表示：“根据时代形势，进步性更重要时，进步的中间作用更大，保守性更重要时，中间保守的作用更大。即使身处同一位置，如果形势发生变化，可以是往右、也可以向左。”尽管党内非李在明派系强烈反对，称“损害党的正体性”，但他再次强调了强调“增长优先”的中间保守政策基调。 李在明抨击执政党称：“已经走上了极右犯罪党之路。”他说：“暴露出极右本色，放弃了形式上的保守作用。反对弹劾内乱首脑、庇护武力侵占法院的破坏宪政势力，这不可能是‘保守’。”共同民主党核心人士表示：“在国民力量党极右化的情况下，共同民主党应该表现出，可以和中间和合理保守势力团结在一起。” 相反，权性东在记者招待会上抨击称：“中间派是包容和统合，但李代表的实际行为是排斥和分帮结派。让中间派的意义褪色的是李代表。”他还说：“如果问国民李代表是中立倾向的人物，还是左派倾向的人物，是包容和团结的领导，还是排斥和分帮结派的领导，就会有答案。”该党副发言人李钟培表示：“身体是左派，只是嘴上说着保守。” 执政党内部在尹锡悦最终辩论前夕，中间层支持率下降，党内就攻略中间派的必要性出现了分歧。针对只有团结反对弹劾尹锡悦的强硬支持层才能在提前大选中获胜的主张，要求“向中间层发出信息”的呼声越来越高。一名执政党首都圈议员表示：“希望能够拉拢中间层的人成为大选候选人。” 但有人指出，如果展开拉拢中间层的竞争的朝野只展开理念攻防战，不出现实质性的政策变化，无论哪一方都有可能首先遭到回旋镖。庆熙大学公共治理研究所教授蔡镇元（音）表示：“朝野不应只停留在出于选举目的的发言上，而应该走向用具体政策公约化的阶段。只有这样，选民才能通过比较和检验确认真实性。”

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