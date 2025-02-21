“希望领养布丁能给遗属们带去小小的安慰”. February. 21, 2025 07:48. by 李亨胄 peneye09@donga.com. “希望能用爱心养大布丁，给济州航空客机惨案的遗属们带去一点小小的安慰。” 领养因全南务安济州航空惨案而失去主人家人的伴侣犬“布丁”（据推测是雌性•2岁）的尹贞恩（62岁•京畿河南市）和李世钟（62岁）夫妇20日对本报记者如是说。 布丁是济州航空事故179名牺牲者中年龄最大的裴某（80岁）养的伴侣犬。居住在全南灵光的裴某和大女儿、6岁外孙女等一家8口一起去泰国曼谷旅行，遭遇了不幸事件。失去家人照顾的布丁在1月初被动物保护团体Care救助，临时保护了40多天。 尹某夫妇于13日领养了布丁。尹某说：“济州航空客机惨案发生时，我心痛得流下了眼泪，想赶往务安国际机场做伙食志愿服务，但没能做到。因为感到抱歉，所以领养了布丁，会像家人一样照顾它。” 夫妇的女儿李秀婉（32岁）表示：“布丁是非常善良、听话的伴侣犬”，“不仅是擦脚，连擦耳朵、眼睛也很配合，喜欢听称赞的话。好像是在以前的家里得到家人和居民的爱长大的。” 他们一家每天3次，最长2个多小时在公寓的庭院里陪着布丁一起散步。因为布丁很喜欢散步。对布丁来说，觉得家里的大理石地板不好，就铺了垫子。家人们说，布丁知道事情的原委，更让人心疼，彼此有了感情。 女儿秀婉说：“布丁很快就敞开心扉了。还跟我们家逗乐儿。希望布丁的痛苦能够得到治愈。”听到布丁被领养的消息后，居住在全南灵光的故乡居民们表示，“即使现在，布丁也找到了能够得到照顾的新家人，真是万幸。”

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