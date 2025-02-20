尹锡悦弹劾案临近宣判，加快的“汝矣岛大选时钟”. February. 20, 2025 07:52. by 尹多彬记者、李相宪记者 empty@donga.com、dapaper@donga.com. 随着宪法法院对尹锡悦总统弹劾案的审理接近尾声，汝矣岛的时钟正在迅速转换成提前大选模式。在弹劾审判结果出来之前，国民力量党和共同民主党都采取了避免公开提及下届大选的方针，但一旦宪法法院赞成弹劾，又必须在60天内举行党内竞选和正式总统选举，因此，在“现在准备也很紧张”的气氛中，似乎进入了速度战。 共同民主党代表李在明的鼻祖亲李在明集团“七人会”开始正式行动。七人会在春节后的本月2日举行李在明本人也出席的会晤，讨论了提前大选局面中的角色。 由七人会成员郑成湖议员、金荣镇议员主导的学习聚会“开启未来的议会民主论坛”19日在国会举行了宪法相关研讨会。对此，党内有人分析说，在以非李在明派系为中心不断提出修宪要求的情况下，为李在明长期推进修宪开辟了道路。 李在明还开始了应对提前大选的在野圈候选人单一化工作。李在明当天与祖国革新党、进步党、基本所得党、社会民主党等5个在野党举行“结束内乱圆桌会议”成立仪式，并表示，“期待所有希望守护宪政秩序的势力共同参与”。李在明方面核心人士表示：“通过圆桌会议，自然会讨论大选候选人在野圈单一化问题。大选时，为了阻止国民力量党候选人和改革新党议员李俊锡之间的保守候选人单一化，有必要建立与李俊锡的沟通渠道。” 国民力量党大选候选人的步伐也在加快。在部分舆论调查中排名保守阵营大选候选人支持率第一的雇佣劳动部长金文洙19日在由本党议员罗卿瑗、禹在埈主办的“劳动改革大讨论会”上发表了主题演讲。共有60名国民力量党议员参加当天的讨论会。金文洙表示，“应该将延长退休年龄与调整工资体系一起联动讨论”，事实上提出了针对大选的劳动议题。 大邱市长洪准杓当天也来到首尔汝矣岛，与跑口该党的记者举行了非公开座谈会。安哲秀议员当天也表示：“如果提前举行大选，（我是）大选候选人中唯一的现任议员。正在准备（参加提前大选的）B计划。” 该党前代表韩东勋从当天起通过启动预售《国民优先》一书准备重新开始政治活动。有可能参加大选的庆尚北道知事李喆雨当天在国会召开记者会，主张“应在弹劾审判中全力保护尹锡悦总统”。

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