直播时代. February. 19, 2025 07:48. . 1972年慕尼黑奥运会途中突然传来枪声。巴勒斯坦武装团体“黑色九月”闯入奥运村，以以色列代表团为人质，要求释放被以色列囚禁的巴勒斯坦俘虏。这是酿成可怕悲剧的“慕尼黑奥运会惨案”的开始。蒂姆•菲尔巴姆导演的《9月5日：危险的独家新闻》是一部讲述当时参与奥运会转播的ABC电视台体育组实时转播该人质剧过程的电影。因为真实故事本身就很戏剧化，所以像“直播”一样记录每个瞬间的情况，就给人一种让人捏一把汗的紧张感。 虽然电影将事件按顺序进行现场直播，但是他们每时每刻表现出的某种选择都流露出苦恼。因为这是历史上首次现场直播恐怖人质事件，也是通过卫星向全世界传递信息的广播。面对不断上升的收视率的商业欲望和对现场直播恐怖袭击过程的伦理苦恼之间，报道组陷入了进退两难的境地。现场直播可以实时共享给恐怖分子，对事件产生影响，也可以对他们的目的有所帮助。体育组的负责人马文•贝德发问道。“他们也知道全世界都在看着。如果他们射杀一个人，如果直播的话，那是为了谁呢？是我们吗？还是他们呢？” 现在是直播时代。美国有线电视新闻网（CNN）直播伊拉克战争，现在的战争也不例外。我们不是每天都看到无人机在俄乌战争中打击的场面吗？政治事件也不例外。因为在弹劾政局中，我们生活在每天直播的新闻中。电影中体育队总负责人马文•贝德的提问令人记忆犹新。这究竟是为了谁的现场直播呢？ “这是为了谁的故事？” ―蒂姆•菲尔巴姆《9月5日：危险的独家新闻》

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